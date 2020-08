"Las lesiones y el virus", los motivos para Julio Furch del mal momento de Santos Laguna en el Guard1anes 2020

Santos Laguna no comenzó de la mejor manera el Guard1anes 2020 de la Liga MX. No sólo por el nivel que mostró, sino también por los resultados: una victoria, dos empates y dos derrotas. Mucho tiene que ver la poca generación de juego del equipo, que repercute en los delanteros, como Julio Furch, que no pueden marcar para lograr sumar de a tres.

El atacante argentino se lamenta por el presente de su equipo, aunque cree que las malas actuaciones no son producto, únicamente de cuestiones tácticas y técnicas, sino que principalmente se desencadenan por dos factores: las lesiones y el Covid-19.

"Estamos afectados por ese tema de lesiones y del virus. A lo largo de estos partidos hemos tenido desconcentraciones que nos han costado muy caro. Hay momento en los que el equipo se va golpeando y no sabe reaccionar. Eso quizás es porque somos un equipo muy joven", analizó Julio Furch, en diálogo con Marca Claro.

Cabe mencionar que el club lagunero no cuenta con su mejor hombre: Brian Lozano. El uruguayo sufrió una rotura de ligamentos y recién podrá volver a las canchas a principios de 2021. En relación al coronavirus, el cuadro de Torreón ha sido el que más números de contagios sufrió en la Liga MX.

Por otro lado, el delantero sudamericano agregó: "Si bien es difícil hacer lo mismo que el primer torneo con Almada, donde fuimos líderes, lo veo más parecido al campeonato siguiente en el que estábamos terceros cuando se paró. Hemos tenido un inicio difícil, pero estamos tranquilos. Sé que podemos dar más".

