Las tres razones que tiene Manchester United para fichar a Raúl Jiménez

Las actuaciones de Raúl Jiménez en sus dos temporadas con la playera de Wolverhampton no pasaron desapercibidas para los grandes clubes europeos. El mexicano no sólo convirtió casi 40 goles, sino que logró una alta efectividad ante los equipos más importantes de Inglaterra. Por eso no sorprende que un gigante como Manchester United haya posado sus ojos en él y que tenga tres razones fundamentales para contratarlo.

El atacante arribó a los Wolves en 2018 y desde entonces suma nueve goles y siete asistencias ante el Big Six de la Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham). En total consiguió 39 tantos en 88 partidos y ya superó a Javier Hernández como el mexicano con más festejos en una temporada en el país británico.

Según el Manchester Evening News, Los Diablos Rojos tienen en mente la contratación de un delantero a su plantilla. En enero ya tenían la necesidad, pero terminaron por llevar al nigeriano Odion Jude Ighalo a préstamo hasta final de temporada. Con la ida del africano, se abre un cupo para un posible fichaje de Jiménez.

La segunda razón que recalcó el periódico fue la búsqueda del entrenador Ole Ole Gunnar Solskjær por sumar jugadores de experiencia a su delantera. Actualmente, el plantel cuenta con los jóvenes Anthony Martial, Marcus Rashford y Joel Castro Pereira en su línea ofensiva. Los 29 años del ex América calzan con la idea del DT noruego y no son un impedimento para que se haga la transferencia.

El último motivo es de marketing. La figura de Raúl atraerá aficionados de México y ayudará a posicionar la marca del club en el continente americano. En ese sentido, el recuerdo del paso de Chicharito por Old Trafford y su impacto mediático es otro punto a favor que tiene el hasta ahora jugador de los Zorros.

