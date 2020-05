Rompió el silencio: el padre de Raúl Jiménez habló sobre el interés de Juventus y Manchester United

Lo de Raúl Jiménez en la Premier League es realmente asombroso. El ariete con pasado en el América hace dos años vive un momento fantástico. En Wolverhampton suma 38 goles, cifra que lo conviertió en el máximo goleador de la historia del club. Como si fuera poco, en 2020 y tiempo antes de que se suspendiera el futbol por la pandemia de COVID-19, anotó 13 tantos y aportó seis asistencias en la presente Premier League.

Teniendo en cuenta las cifras que ha conseguido, el mexicano provocó el interés de grandes potencias mundiales. Hace unas semanas, en Inglaterra aseguraron que Manchester United lo tiene en sus planes para ficharlo de cara a la reanudación del torneo. Y en estos últimos días, en Italia trascendió que Juventus lo quiere en sus filas.

Enterado de esta situación, el padre del goleador -se llama igual que el delantero-, dialogó con Mediotiempo y se refirió a los rumores que vinculan a su hijo con dichos clubes: “Raúl siempre lo ha manifestado así, que es algo muy padre (escuchar que la Juventus y Manchester United lo están buscando)".

Sin embargo, el padre del delantero bajó las expectativas de muchos fanáticos y aclaró: "Él está muy contento en su equipo, ojalá metiéndose en puestos de Champions y en Europa League de momento. Siempre para él, todo eso será muy gratificante, muy padre escuchar esos comentarios".

"Ahorita son épocas y tiempos de rumores, primero está la Premier League, ojalá que el mes que entra reanude. En eso estamos ahorita. De lo demás pues no hay nada. Solo lo que él ha comentado de lo que ve uno que publican, pero no (no hay nada) de momento”, agregró.

