El delantero mexicano pasó de ser un indiscutible a no tener su lugar asegurado en la Tri de Gerardo Martin. Una lesión y la oportunidad de regresar al fútbol profesional.

Noviembre de 2020. Arsenal recibía en su estadio a Wolverhampton. Iban pocos minutos de juego y, tras un córner, las cabezas del brasileños David Luiz y el mexicano Raúl Juménez chocaban para dejar al delantero centroamericano tendido, inmóvil. Una fractura de cráneo puso KO a Jiménez y lo obligó a permanecer ocho meses fuera de las canchas.

“No recuerdo cómo se sintió o si hubo un choque o algo así. Siempre sentí que era como una lesión en el tobillo o en la rodilla y que, después de mi recuperación, volvería para hacer lo que amo hacer. Nunca pensé en terminar mi carrera o dejar de jugar. Había una posibilidad de eso, pero siempre tuve la confianza de que iba a regresar”, contó Jiménez tras regresar el 18 de agosto de 2021. Y agregó: “Desde el primer momento me informaron de los riesgos. Los médicos deben decirte la verdad y tienes que aceptarla. La fractura de cráneo tardó más de lo que todos esperábamos en sanar, pero es un milagro estar aquí”.

De aquel terrible golpe pasaron 258 días para que Jiménez pudiera volver a sentirse jugador profesional de fútbol. El sueño, su gran sueño, que empezó a forjar desde muy chico. De hecho, sus recuerdos, según su propia versión, describen a un incipiente e inquieto niño sediento por convertir goles y más goles. En aquel tiempo, en la escuela para niños de la Ciudad Cooperativa del Cruz Azul, Jiménez sobresalía por esa obsesión que saciaba cada vez que podía.

Años después, la familia Jiménez se mudó a la Ciudad de México. Una vez en la capital lo inscribieron en la escuela del Club América y allí realmente empezó a formarse como delantero hasta ascender de categoría y llegar a debutar en el primer equipo. Fue el 9 de octubre de 2011 cuando Raúl tuvo su gran oportunidad. Esa chance con la que tanto había soñado: ser parte de las Águilas del América y disputar la Liga MX. Tenía 20 años (5 de mayo de 1991) y, en poco tiempo, se ganó un lugar en la Selección mexicana Sub-23 para representar a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la capital inglesa jugó 5 partidos y se consagró campeón olímpico al vencer 2 a 1 a Brasil en la final.

A su regreso, Raúl ganó la final del Torneo Clausura 2013 con el Club América, victoria que se repetiría en 2014. Al final de la temporada, fue fichado por el Atlético de Madrid y debutó en la Supercopa de España en agosto de ese año. El club español pagó 10,5 millones de euros por su fichaje. Su performance no fue la esperada por Diego Simeone, quien los pensó cómo reemplazante de Diego Costa. Paradojas dela vida, hoy Costa es la competencia que tiene Jiménez en su actual club. Apenas anotó un gol en 28 partidos jugados.

Pero su gran oportunidad llegó en 2015, cuando firmó un préstamo inicial con el Benfica (luego lo compraron) y su juego se hizo vital para que el equipo portugués se alzara con múltiples títulos: la Copa de la Liga, la Primeira Liga y la Supercopa de Portugal en dos años consecutivos, 2016 y 2017, para devolver al Benfica al sitial de mejor equipo lusitano. En su paso por Portugal, disputó 120 encuentros y marcó 31 goles.

Para ese entonces, Jiménez ya era un habitué en la Selección mayor. Por caso, en octubre de 2013 y durante un partido de las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, convirtió un golazo de media chilena que le dio a su país el boleto para el torneo ecuménico.

Jugó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Con esa experiencia a cuestas, Gerardo Martino lo tomó como uno de sus jugadores fetiches y hasta lo confirmó como titular.

Previo al Mundial de Rusia 2018 pasó al Wolverhampton Wanderers de la Premier Legue, a cambio de 40 millones de dólares para convertirlo en el jugador mexicano más caro de todos los tiempos.

Sin embargo, desde aquella grave lesión no pudo recuperar su mejor versión y a poco más de dos meses del Mundial de Qatar 2022, Raúl, fiel a su estilo, no se resignará tan fácil y dará todo para recuperar su lugar en la Selección del Tata Martino, quien ya no le puede prometer la titularidad, tal como hizo cuando inició su gestión como entrenador de la Tri.

Todos los partidos del Grupo C (*):

Fecha 1:

Argentina vs. Arabia Saudita, martes 22 de noviembre, a las 13, Estadio Icónico de Lusail

México vs. Polonia, martes 22 de noviembre, a las 19, Estadio 974.

Fecha 2:

Polonia vs. Arabia Saudita, sábado 26 de noviembre, a las 16, Estadio Ciudad de la Educación.

Argentina vs. México, sábado 26 de noviembre, a las 22, Estadio Icónico de Lusail.

Fecha 3:

Polonia vs. Argentina, miércoles 30 de noviembre, a las 22, Estadio 974.

Arabia Saudita vs. México, miércoles 30 de noviembre, a las 22, Estadio Icónico de Lusail.

(*) Todos los partidos se muestran en hora local. En España es -1, en Argentina y Chile -6, en Colombia -7 y en México -8.