Leo Fernández es tendencia por no ingresar y Carlos Salcedo por ser expulsado

Tigres UANL derrotó a Puebla en el Estadio Universitario de Nuevo León y dormirá como líder tras cuatro jornadas. Sin embargo, estar en lo más alto de la tabla de posiciones hasta que jueguen América, Cruz Azul y Pumas UNAM, no implica que los aficionados no se encuentren 100% de acuerdo con los jugadores y el propio entrenador.

Ricardo Ferretti volvió a hacer de las suyas, ya que nuevamente no incluyó ni un minuto al refuerzo estrella de los Felinos: Leonardo Fernández. Al tratarse del uruguayo, no se tardó de ser tendencia por los hinchas, así como también los propios de Toluca pidiendo una devolución si no lo utilizan.

Lo peor de la jornada para los locales, además del gol de Santiago Ormeño, fue la expulsión de Carlos Salcedo. La misma, fue innecesaria ya que Tigres se estaba imponiendo 2-1 y todavía quedaban más de 20 minutos por jugarse. Sin dudas, podría haberle costado el partido si La Franja aprovechaba mejor los espacios.

Tanto Leo como el Titán fueron tendencia en México durante y luego del partido y las razones no faltan: quieren ver a Fernández más minutos para que pueda revalidar lo realizado en los Diablos Rojos, como así también al Titán en mejores actuaciones.

Cabe recordar que a Salcedo se le recrimina aquella eliminación frente a América, en cuartos de final del Apertura 2019. Allí, los felinos cayeron 4-2 en el duelo de vuelta. Sin dudas, hacerse expulsar por una plancha no es la mejor forma de ganarse el cariño.

¿A quién creen que expulsaron?



Sí, a Salcedo. — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 12, 2020

