"Es una posibilidad": Fernando Navarro quiere reforzar a México en los Juegos Olímpicos

La selección de México que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio parece ya estar prácticamente definida, aunque lo cierto es que hay tres puestos para mayores de 23 años que Jaime Lozano debe definir. Con Carlos Vela más afuera que adentro por no ser parte del ciclo de Gerardo Martino, las posibilidades para otros futbolistas incrementan.

Fernando Navarro fue una pieza fundamental para el León campeón del Guard1anes 2020, pero ni así pudo ganarse su puesto en la selección de México. El Tata se inclinó por los experimentados de Europa, como así también jóvenes que se encuentran en la Liga MX. Sin embargo, Navarro se ilusionó con la citación olímpica.

“Creo que todos los que participamos y somos mexicanos somos candidatos o podríamos estar, al final esto es de gustos y si me dan la oportunidad yo feliz y trataría de alcanzar los objetivos principales y grupales. No hay nada, a Jaime (Lozano) lo conozco, pero no he platicado nunca con él”, aclaró el futbolista de 31 años.

Fernando Navarro se ilusiona con los Juegos Olímpicos

Navarro entiende que la oportunidad de jugar los Juegos Olímpicos está presente: "Es una posibilidad, al final yo nunca le cierro las puertas a ninguna selección. Si en algún momento soy del gusto de algún entrenador, yo representaré a mi país con gran actitud y con la intención de ir ayudar y trascender como equipo y como país”, explicó.

Sin dudas, León debe levantar en su rendimiento colectivo para que Navarro pueda presionar su convocatoria: “El equipo llega bien, en ascenso, hemos ido mejorando cada partido. Esta semana es la última que nos queda de trabajo completo, porque después viene un tema más táctico de recuperación por la seguidilla de partidos, pero estamos conscientes y trabajando para eso, con mucha confianza, como un equipo que quiere ir por los dos torneos”.

