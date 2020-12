Nacho Ambriz vs. Andrés Lillini: dos técnicos que garantizan un gran espectáculo

El próximo viernes comienza a definirse el Guard1anes 2020 entre Pumas y León en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Sin embargo, la final de la Liguilla tiene garantizado el espectáculo ya que se enfrentan Andrés Lillini e Ignacio Ambriz, dos técnicos que no piensan en su arco sino en el del rival.

La forma de jugar y los atacantes que tienen ambos entrenadores invitan a imaginarse que la definición de la Fiesta Grande tendrá varias jugadas de gol. Debido a esto, repasamos los números que lograron las dos instituciones que irán por la gloria el próximo fin de semana y la manera de pensar de los dos estrategas.

León y Pumas, los números de sus ofensivas en el Guard1anes 2020

No hay que hurgar demasiado para encontrar los motivo por los que tanto los Esmeraldas como los Azul y Oro son garantía de espectáculo en la final. Si revisamos las estadísticas en todo el torneo, más la Liguilla, podremos notar que entre ambos clubes han marcado 66 goles en 21 partidos, de los cuales 32 fueron anotados por León, mientras que los restantes por Pumas.

Sin embargo, la cuota goleadora de los dos equipos se ha nutrido de distintas maneras. Por un lado, en el equipo de Lillini quienes han anotado la mayor cantidad goles fueron Juan Ignacio Dinenno, con 12, Carlos González, con 6, y Juan Pablo Vigón, con 4. En otras palabras, los elementos ofensivos son los que alimentaron en gran parte los 34 que marcado a lo largo del campeonato.

En cambio, el conjunto de Nacho Ambriz tiene más repartido los goles. Su goleador es Ángel Mena con 9, lo sigue Emanuel Gigliotti y Jean Meneses con 5. Por último, Luis Montes y Fernando Navarro, lateral derecho de los Panzas Verdes, con 4 anotaciones cada uno; es decir, cinco jugadores con diferentes puestos anotaron.

Ambriz y Lillini, dos entrenadores que no traicionan su manera de jugar

Unas de las razones por las que León y Pumas están en la final de la Liguilla del Guard1anes 2020 es porque sus técnicos siempre han pesado en el arco rival y no el propio. El claro ejemplo de esto son los Universitarios, que no realizaron nada diferente a lo que hicieron en el campeonato para dar vuelta el adverso resultado que tuvieron en ida frente a Cruz Azul.

“No hay forma de que sea distinto. Vivo así, me crié así y vivo el futbol así. En fuerzas básicas los equipos son iguales. No me voy a traicionar para meterme atrás y defender un resultado", expresó el técnico argentino tras haber logrado la clasificación directa a la Liguilla el pasado 12 de noviembre.

De la misma manera piensa Ignacio Ambriz quien tiene como ideología darles libertad a los jugadores al momento de atacar, pero en lo defensivo su plantel tiene reglas claras a cumplir. “Me gustaría ser campeón, pero respetando nuestra forma de jugar, porque es lo que le gusta a los jugadores y hemos logrado convencer al público y a la prensa, así me dejaría feliz levantar el título, hoy veo a mi equipo maduro, logré hacer una familia en el futbol, mi obsesión en realidad es jugar cada vez mejor”, expresó Nacho Ambriz el pasado 28 de noviembre según lo informado por ESPN.

