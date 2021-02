Muy grave: Adalid Maganda acusó de corrupción a la Comisión de Árbitros y reveló fiestas organizadas sin castigos

La Comisión de Árbitros comandada por Arturo Brizio tomó una decisión sumamente llamativa la última semana. La FMF informó, mediante un comunicado, la destitución de Adalid Maganda como juez oficial, lo que rápidamente generó respuestas de un lado y del otro.

De acuerdo al comunicado de la FMF, las razones son las siguientes: “No aprobación de pruebas físicas, participación en eventos durante la pandemia sin autorización, flojo nivel en el manejo de partidos de Liga MX y su actitud negativa y desafiante durante los esfuerzos de capacitación”. Por esa razón, el juez ya comenzó a responder.

"Adalid no tiene ningún compromiso con su carrera. Se le dieron las oportunidades, pero no pasó pruebas físicas, después dirigió un partido amateur. En la J1 se le dio oportunidad, 8 salieron airosos y él no", había asegurado Arturo Brizio durante la tarde en diálogo con W Deportes. Ahora, Maganda acusó de corrupción al presidente de la Comisión de Arbitraje.

Adalid Maganda acusó de corrupción a la Comisión de Árbitros

“El racista de Brizio llegó primero a la comisión para destruir a la AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) y no se ha parado en la Comisión. Tiene a un señor que es Mauricio Morales, que tiene a un grupo de árbitros que se la pasan haciendo fiestas. Me regañan que fui a un partido de futbol. Ellos hacen fiesta cada semana en Toluca. Ese grupo de árbitros es el que no deja de salir cada fin de semana y son los 'mamaditos'. Hay mucha corrupción y es permitido por el señor Brizio. Hace poco salió que les cobran a los árbitros de segunda y tercera división”, señaló Maganda en ESPN.

Además, Maganda aseguró que hay silbantes que hacen fiestas y no son castigados: “Hace fiestas de amigos en una casa de Toluca donde rentan y estas son cada 15 días o fin de semana. Es ese mismo Mauricio Morales que se quedó dormido en concentración. Lo encubrió Brizio, porque al llegar a Guadalajara se fue a tomar con unos amigos y no llegó, llegó a las 6:00 am y no bajó a la concentración para la planificación del VAR”, reveló.

Por último, Maganda aseguró que hay amiguismos con Morales: “Esos árbitros tienen partido cada fin de semana. Lo sabe Brizio y sabe que, si él lo defendió con la borrachera, pues encubre todo lo que pasa en la comisión. El señor los cubre, porque no tiene ninguna capacidad para estar frente a la Comisión de Árbitros”, finalizó.

