Luis Malagón: de casi dejar el futbol a ser portero de la Selección Mexicana Sub-23

Luis Malagón es una de las revelaciones del Torneo Guard1anes 2020, debido a que su desempeño con Necaxa lo coloca como uno de los mejores porteros, siendo su primera temporada como titular en la Liga MX.

También guardameta de la Selección Mexicana Sub-23, reveló que en sus años de adolescente, cuando se encontraba en las fuerzas básicas de Santos Laguna, le pidieron que dejara el futbol por falta de condiciones.

Si hoy Puebla no ganó fue porque Luis Malagón no quiso ��



Cómo está atajada tuvo tres, al menos en los últimos 10 minutos.



Debut soñado para el portero que hoy jugó su primer partido en primera división pic.twitter.com/khiWxyjfR8 — Ramón Cáceres (@reymonero) April 6, 2019

“Cuando me corrieron en Santos me dijeron que ya no tenía cualidades y que me dedicara a otra cosa; a pesar de eso les agradezco porque eso me hizo crecer porque me hizo ver cuáles eran mis objetivos”, declaró en entrevista con Mediotiempo.

Hasta hacer su debut en Monarcas, Malagón, quien hoy es el máximo candidato a defender la portería Tricolor en el Preolímpico de Guadalajara 2021, debió pasar por duros momentos en su vida personal.

“Analizo las cosas que viví como cuando estaba en Morelia y no tenía dinero a veces ni para comer, pedíamos ‘raite’, y esas cosas te hacen mejor persona y sobretodo te hacen valorar el taco que te comes cada día”, dijo.

La relación de Luis Malagón con Oswaldo Sánchez:

Desde niño, Luis Malagón tuvo como ídolo y referente a Oswaldo Sánchez, a quien le pidió que fuera su padrino al terminar la secundaria. El histórico guardameta aceptó, y hoy en día llevan una relación cercana.

“Oswaldo es una persona muy importante para mí, yo lo conocí cuando tenía 13 años y lo idolatraba desde pequeño y cuando lo conocí fue como un sueño y con el tiempo se hizo grande la relación", reveló el portero.

¿Te sabías esta anécdota?��



Oswaldo Sánchez es padrino de Luis Malagón ��



Aquí te dejamos la increíble historia �� #FuerzaRayos | #Necaxa | #Oswaldosánchez https://t.co/5NIJ0WxSYZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 5, 2020

Y agregó: "Cuando salí de la secundaria le pedí que fuera mi padrino, pero fue un sueño guajiro y aceptó, y siempre que nos vemos le digo ‘que onda padrino’ y el dice ‘que onda ahijado’; cada partido me mensajea, me da consejos y hasta el día de hoy lo que más le agradezco es eso, sus palabras porque eso me ha hecho crecer”.

Malagón es el sexto mejor atajador de la Liga MX:

Malagón es el sexto arquero con mejores números de la fase regular del Torneo Guard1anes 2020: con 14 partidos disputados, solo finalizó por detrás de Carlos Acevedo, Alfredo Talavera, Luis García, Jonathan Orozco y Rodolfo Cota.

El joven de 23 años también resultó el séptimo mejor arquero si se consideran lo mano a mano de la presente edición de la Liga MX, y se perfila para ser quien defienda la portería en el Preolímpico de Guadalajara Sub-23.

Lee También