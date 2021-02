"Descender con Atlas queda tatuado, pero los jugadores no pagan multas": José Riestra

Atlas vive un durísimo presente en el Guard1anes Clausura 2021 posicionandose en el fondo de la tabla de posiciones, así como también en la de cocientes de la Liga MX. Y en el Grupo Orlegi no ven tan relajados el hecho de pagar la multa de 120 millones de pesos.

Su presidente, José Riestra, afirmó que el desembolso económico y el fracaso deportivo serán una mancha que quedará en los integrantes de la directiva Rojinegra, quienes lamentan lo que consideran inevitable de acuerdo a las posibilidades matemáticas.

“Creo que sin duda es un gran fracaso y hay que separar un poquito, un tema es la estructura o la idea o el replanteamiento del futbol mexicano, hacia dónde quiere ir y las decisiones que se toman. Otra cosa es en la parte deportiva, me queda clarísimo más allá de que si se paga o no se paga la multa, te lo quedas tatuado, el resto de tu vida dirás ‘estuve involucrado en ese proceso’”, comentó a Mediotiempo.

"Al final, los jugadores no pagan multas"

El mandamás deportivo de los Zorros aprovechó la oportunidad para distanciar a la plantilla de la situación y así restarle presión sobre el millonario pago que deberá afrontar Orlegi, aunque advirtió que sí deberán revetir los malos resultados.

“Al final, los jugadores no pagan la multa ni la situación, en el proyecto al que los invitamos no fue para ‘Ayúdame a no pagar la multa’. No, en ningún momento, fueron contratados para ‘Ayúdame a transformar al Atlas’, por eso hay que separar mucho lo de la multa, es más, te diría que la multa esa es de Orlegi y la directiva, que ellos arreglen ese problema; ya en lo de la cancha, jugadores, directiva y cuerpo técnico tendrán que resolver eso y en eso están enfocados”, dijo.

Por último, Pepe Riestra admitió que el clima en la plantilla no es el mejor luego de un punto obtenido en cuatro jornadas.

“¿Cómo los veo? Los veo por momentos frustrados, con rabia, a nadie le gusta lo que está pasando, a nadie le gusta llegar a su casa y perder, a nadie le gusta abrir el periódico y que hablen así de uno, pero están convencidos que hay que seguir trabajando, ganando confianza”, añadió.

