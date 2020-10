David Faitelson dijo que la mayoría de los jugadores son mercenarios tras el caso de Igor Lichnovsky

Igor Lichnovsky es el hombre de la semana en la Liga MX. El jugador de 26 años optó por irse de Cruz Azul y firmar con el Al-Shabab de Arabia Saudita. Como era de esperar, el movimiento no cayó nada bien en los fanáticos de La Máquina porque está dejando a un equipo en medio del campeonato sin darle tiempo a contratar a un reemplazante.

Muchos fueron los que se han expresado en contra del futbolista, aunque David Faitelson fue por un paso más. El periodista de ESPN no solamente se refirió al hombre en cuestión, Lichnovsky, también cuestionó a la mayoría de los jugadores con una frase que puede traer polémica.

Faitelson comenzó respondiendo la pregunta de por qué se va Igor Lichnovsky: “Se va porque tiene una oferta de más dinero para jugar en el Golfo Pérsico, por eso se va. No se va por otra cosa. La mayor parte de los jugadores son mercenarios, velan por su beneficio personal y punto”, soltó.

Cuando la mesa del debate comenzó a repetir que “no todos lo hacen”, Faitelson fue por más: “¿No todos qué? Estaba muy comprometido por la causa del Cruz Azul”, lanzó el periodista, acudiendo a una frase llena de ironía. “Son profesionales, por favor”. Sin dudas, al periodista se le fue de las manos lo de Lichnovsky y le apuntó a otros jugadores.

Luego, Mauricio Ymay apuntó a Faitelson sobre que él también escogió a otro sitio por el dinero, pero el conductor aclaró: “A mí no me compares con un futbolista. Yo no soy un mercenario. Si yo tengo un compromiso con un equipo de futbol al cual respeto y quiero, no lo dejo por la temporada por la mitad. Eso no se hace. Solamente lo hace un mercenario”, culminó.

