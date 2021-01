Pronósticos de las casas de apuestas para la Jornada 3 del Guard1anes 2021

La tercera jornada del Guard1anes 2021 comenzará el próximo viernes 22 de enero, siendo una fecha que no trae la calidad de los enfrentamientos de la anterior. Está claro, América y Monterrey no se pueden enfrentar todos los sábados, al igual que Toluca ante Chivas de Guadalajara. No obstante, las casas de apuestas tienen sus pronósticos para cualquier duelo.

De igual manera, habrá enfrentamientos interesantes debido a todo lo sucedido durante la semana. Con Rayados afuera por cantidad de positivos, las Águilas finalmente cuentan con un solo caso, Nicolás Benedetti, y deberán hacerle frente a FC Juárez. A pesar de la baja del colombiano, son claros favoritos para llevarse el partido.

Atlas y Tigres jugarán un encuentro con tintes especiales. Los Zorros dejaron afuera de la clasificación directa a Liguilla a los Felinos en el último campeonato y ahora se verán las caras nuevamente. De acuerdo a la casa de apuestas Caliente.mx, los dirigidos por Ricardo Ferretti son los que se llevarán los tres puntos desde Guadalajara.

Chivas contará con el regreso de Juan José Macías y así lo reflejan las cuotas. Guadalajara será visitante de Atlético San Luis, pero de igual manera son favoritos. Por su parte, Pumas y Cruz Azul no se llevarían los tres puntos en los pronósticos de Caliente y mucho tiene que ver a los sucesos de Juan Ignacio Dinenno en los Universitarios y de Jonathan Rodríguez en La Máquina.

Las cuotas de la Jornada 3 del Guard1anes 2021

Partido Local Empate Visitante San Luis - Chivas +190 +225 +145 Puebla - Tijuana +115 +240 +235 Mazatlán - Santos +195 +250 +130 Atlas - Tigres +245 +240 +110 América - Juárez -154 +265 +450 Toluca - Necaxa +115 +240 +235 Querétaro - Pumas +155 +230 +175 Pachuca - Cruz Azul +160 +220 +175

Lee También