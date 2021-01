Oficial: Rayados de Monterrey posterga sus próximos dos encuentros por brote de COVID-19

Hace unos instantes la Liga MX confirmó que Rayados de Monterrey postergará sus próximos dos encuentros debido a que sufre un brote COVID-19 tras confirmarse 19 casos entre jugadores y cuerpo técnico. Debido a esto, los partidos contra Puebla y León se jugarán el 2 de febrero y 10 de marzo.

Las últimas horas en la Pandilla de Nuevo de León se vivieron horas intensas por los resultados que arrojaron los últimos test de detección de coronavirus. Es que para el día lunes se sabía que había dos elementos más contagiados con la influencia, pero con el correr de las horas comenzaron a confirmarse nuevos infectados por lo que comenzó a barajarse con la posibilidad de postergar su próximo partido.

Finalmente, la Liga MX decidió que Monterrey no solo no juegue contra contra León, por la jornada tres, sino que además enfrente a Puebla por la fecha cuatro. Esta decisión se toma luego de que la institución haya confirmado que tiene 19 infectados, de los cuales once son elementos del primer equipo.

La LIGA BBVA MX y @Rayados informan:



Sobre la Reprogramación de partidos de la Jornada 3 y 4 del #Guard1anes2021.



✍️��️ https://t.co/FTyojm2RUM pic.twitter.com/WkEPpRyK8E — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 20, 2021

“Los partidos correspondientes a las Jornadas 3 y 4 del Club Rayados de Monterrey en el Torneo Guard1anes Clausura 2021 serán reprogramados”, expresó la Liga MX en un breve comunicado en su rede sociales. De esta manera, la jornada tres entre Rayados de Monterrey y León se disputará recién el 10 de marzo, mientras que la fecha de cuatro contra Puebla se jugará el 2 febrero. A su vez, en ambos casos se respetará la localía de cada encuentro.

Lee También