César Montes batirá un récord con Rayados de Monterrey ante América

Rayados de Monterrey disputará ante Club América la jornada 2 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. Ambos conjuntos buscarán volver a sumar de a tres puntos el sábado a las 21:00 horas de CDMX en el estadio BBVA Bancomer.

César Montes, uno de los más destacados del equipo Regio con sólo 23 años, días atrás expresó su deseo de migrar al futbol europeo, continente desde el cuál ha tenido algunos sondeos.

“Nunca he escondido mi objetivo, mi sueño de ir a jugar a Europa, también por temas de pandemia se puede complicar poco, pero sé que también ha habido equipos que nos han llamado y eso es buena señal que se fijan en el trabajo y lo valoran, no está en stand by, es uno de mis objetivos pero ahora pienso ganar el día sábado y entregar lo mejor”, dijo.

Con la mente en el partido del sábado! Vamos!!!! #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/groQVoHT5h — Cesar Montes (@CJasib) January 13, 2021

Frente a las Águilas de Coapa, el defensa de la Pandilla alcanzará la cifra de nada menos que 200 partidos oficiales disputados con Monterrey en primera división. En caso de ser titular, el Cachorro llegará a 157 duelos por Liga MX, 31 por Copa MX, nueve por Liga de Campeones de la Concacaf y dos por Mundial de Clubes.

Montes debutó oficialmente con el equipo del norte el miércoles 29 de julio de 2015 en un encuentro ante Correcaminos por la Copa MX, mientras que por Liga MX lo hizo el sábado 15 de agosto contra los Dorados de Sinaloa.

Los títulos de César Montes con Rayados de Monterrey

Con Rayados, César Montes conquistó una Liga MX (Apertura 2019), dos Copa MX (Apertura 2017 y temporada 19/20) y una Liga de Campeones de la Concacaf (2019).

El futbolísta con más juegos oficiales disputados con Monterrey es Jesús Arellano, quien ostenta la cifra de 439 partidos. ¿Se quedará Cachorro a alcanzar esa cifra o resignará el récord por migrar al Viejo Continente?).

