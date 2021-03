Escándalo: Adalid Maganda bloqueó el acceso a la FMF y lo denunciaron por extorsión

En medio del Guard1anes 2021 de la Liga MX, la Comisión de Árbitros le dio las gracias a Adalid Maganda por los servicios prestados sin saber todos los problemas que se desencadenarían después. En pláticas con diversos medios de comunicación, el silbante ensució a Arturo Brizio e inició una guerra mediática.

"Me tendieron una trampa. Me llamaron Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado para decirme que revisaríamos mis videos pero me recibieron los abogados. Se me hace imperdonable que ellos se prestaran a eso. Es porque reprobé unas pruebas físicas y fallé en mi partido", había comentado el colegiado en una entrevista con Universal Deportes. Aunque luego acusó racismo de la Federación Mexicana de Futbol.

Este martes, en la sede de la FMF en Edomex, el árbitro realizó una protesta bloqueando los acceso al edificio. Ahí tuvo un encontronazo con un abogado de la otra parte, que lo evidenció frente a las cámaras: "¿Vas a reconocer que estabas pidiendo 5 millones de pesos, amenazando? Si existe un despido injustificado, por cuestiones de racismo, te invitamos amablemente a que vayas a las vías legales".

"No hemos hablado nada. Solo se comunicaron conmigo de que me iban a dar una respuesta, pero no fue la que esperábamos. Yo solo pido que se respeten mis derechos. Aquí vamos a estar hasta que alguien de la Federación Mexicana de Futbol se dé ese tiempo para escucharnos. Yo solo pido que me regresen mi trabajo", fue la repsuesta de Adalid Maganda frente a todos los medios de comunicación presentes.

Lee También