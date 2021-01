Liga MX: Anuncian cuándo volverían las aficiones a los estadios

La Liga MX tuvo algunos regresos de público como lo fue durante este Torneo Guard1anes Clausura 2021, con los casos de Mazatlan FC y Necaxa, o la apertura del Estadio Akron en el último Clásico Nacional entre Chivas y América por la Liguilla del Guard1anes 2020. Aunque pese a que algunos escenarios se abrieron ocasionalmente, la pandemia de Covid-19 sigue pegando duro y el retorno de las aficiones a todos los inmuebles no se daría sino hasta el Apertura 2021.

Esto fue comentado por Ricardo Cortéz, Director General de Promoción de la Salud del Gobierno de México, en diálogo con ESPN. Según el mandatario, la vuelta a las canchas podría darse recién en el segundo semestre del año, cuando un porcentaje más amplio de la población pueda estar vacunado.

"Probablemente en el siguiente torneo podríamos empezar a ver gente en los estadios, una vez que todos estemos compenetrados con las medidas básicas de prevención y una de esas medidas ya se haya completado de acuerdo a los esquemas que hemos manejado, que es la vacunación", comentó Cortéz.

#UsaCubrebocas ��



Seguimos en semáforo rojo ����



Respeta y sigue al pie de la letra los protocolos de sanidad, usa cubrebocas, lava tus manos con frecuencia, sanitiza los objetos y lugares de uso común.



Guarda la sana distancia. #LigaBBVAMX #Guard1anes2021 pic.twitter.com/s2LmVSHam3 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 25, 2021

Por su parte, el dirigente de la salud analizó las recientes cantidades de brotes de Coronavirus en los planteles del futbol mexicano.

“En realidad dado que, no hay personas en los estadios, por la situación que estamos viviendo, si los equipos se mantienen resguardados, si se mantienen en sus casas, en el ejercicio profesional de su profesión, me parece que pueden continuar con estas medidas de prevención y con este protocolo, sin ningún problema. Si uno se queda en casa, de solicitar alimentos a domicilio como cualquier jugador profesional en nuestro país y ellos sus familias se mantienen en casa, no tienen riesgo de contagio, por lo tanto, creo que no habría una situación específica en la que tuviera una razón para suspender el torneo por completo”.

Por el momento, la Liga MX sólo daría acceso para que los aficionados accedan a los estadios sólo en aquellos lugares en donde el semáforo sea amarillo o verde.

Lee También