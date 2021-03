Increíble historia: De Policía Federal a futbolista de la Liga MX Femenil

A través de su cuenta oficial de Twitter, Mazatlán FC dio a conocer la historia de Tamara Romero, actual futbolista del conjunto Cañonero que desde unos humildes orígenes fue forjando su futuro en el complicado ambiente del futbol, brindando un ejemplo de superación y éxito.

La actual jugadora de la Liga MX Femenil se integró desde pequeña a un equipo varonil, ya que no tenía clubes femeniles a disposición, y recién pudo compartir una alineación con mujeres a los nueve años. Entre los 12 y 13 años ya había sido convocada para distintas categorías de la Selección Mexicana, inclusive para un premundial.

Luego viajó a los Estados Unidos para jugar en Houston en competencia amateur, y luego se sumó a la Policía Federal mientras también se desempeñaba allí como deportista, forjando poco a poco su sueño futbolístico mientras defendía la seguridad pública. Además de Mazatlán, supo vestir las playeras de Atlético de San Luis y Querétaro.

"Yo inicié jugando a los seis años en el barrio, me di cuenta que me gustaba el futbol, mi mamá vio talento y me invitaron a jugar en un equipo de niños porque no había equipos femeniles, y a los nueve años me integro a mi primer equipo femenil que fue donde tuve como ejemplo a Maribel Dominguez, la famosa Marigol.

Mi primer convocatoria llega entre los 12 y 13 años a la Selección Mexicana y ahí me mantuve aproximadamente ocho años en diferentes categorías, donde asisto también a un premundial. También jugué en Houston, Estados Unidos, en liga amateur.

Y llega la oportunidad para integrarme como elemento de la Policía Federal, y me tocaba compaginar el hecho de representar a una institución como elemento de seguridad pública y como deportista de alto rendimiento.

De chica aspiraba a llegar a Selección Mexicana, de ahí aspiré a ir a una Universidad Nacional compaginando los estudios, y después debí compaginar lo laboral: al final fue un círculo que me ayudó mucho y también mi familia, en especial el apoyo de mi madre.

Centrarse en la Policía Federal y luego en lo deportivo ha sido complicado pero creo que la disciplina, la constancia, el carácter me ha sacado a flote. Ser deportista es complicado porque tienes que marcarte objetivos, si no se convierte en una rutina y tedioso.

La cuestión es no rendirse, luchar, tener firme lo que quieres en la vida. Todo está en nosotros. El querer es poder", reveló Tamara Romero.

