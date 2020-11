Todos los cruces de la Liguilla tienen un antecedente de Final en la Liga MX

Con partidos más que atrapantes finalizó la reclasificación del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, la cual definió los cruces de Cuartos de Final de la Liguilla.

León, Pumas UNAM, América y Cruz Azul esperaban a los vencedores del repechaje, y los duelos del domingo terminaron por determinar con quiénes jugarían los primeros cuatro de la temporada regular. Las llaves estuvieron cambiantes hasta último momento de este domingo, cuando Puebla le igualó a Monterrey y lo llevó a los penales, donde lo terminó venciendo y modificó todos los pronósticos.

Lo cierto es que todas las llaves de esta Fiesta Grande cuentan con un antecedente en la final de la Liga MX: América vs. Chivas; Pumas UNAM vs. Pachuca; Cruz Azul vs. Tigres UANL y León vs. Puebla, jugaron alguna vez en su vida una Gran Final.

Las finales de Liga MX entre los actuales rivales de cuartos de final del Guard1anes 2020:

América vs. Chivas: 1983/1984

Por primera y hasta ahora única ocasión en la historia, desde que el campeonato mexicano de liga se define a través de una liguilla, la final fue protagonizada por América y Guadalajara.

La llamada Final del siglo (por la prensa de la época) se definió a favor del entonces líder general de la competencia, el América, que consiguió un global de 5-3 tras empatar 2-2 en el Jalisco y triunfar por 3-1 en el Estadio Azteca.

Pumas UNAM vs. Pachuca: Clausura 2009

UNAM y Pachuca se encontraron en la final de la Liguilla correspondiente al Clausura 2009. En aquel entonces, la ida fue 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que una igualdad 2-2 en el Estadio Hidalgo le dio a los Universitarios el título de la Liga MX.

Cruz Azul vs. Tigres: 1979/1980

En julio de 1980, la Máquina y los Felinos se vieron las caras primero en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde Cruz Azul logró aventajar la serie ganando 1-0. Luego, en el Estadio Azteca, sería igualdad 3 a 3 y séptimo título de Liga MX para los Azules.

León vs. Puebla: 1991/1992

León y Puebla se enfrentaron en la final de la Liguilla en junio de 1992. El juego de ida fue 0-0 donde la Franja era local, mientras que en su estadio los Esmeraldas lograron imponerse en tiempo extra (tras empatar en cero) con gol de Carlos Turrubiates al 104’ y un autogol de Aurelio Rivera al 106’ para ganar 2-0 y levantar su quinto título de liga.

