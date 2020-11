Cruces y rivales confirmados: así se jugarán las semifinales del Guard1anes 2020

Con el partido entre Cruz Azul y Tigres UANL se terminaron los cuartos de final del Guard1anes 2020, y se definieron los 4 equipos que disputarán las semifinales de la Fiesta Grande camino al ganador del título de esta edición de la Liga MX. Logicamente, con los resultados confirmados, quedaron establecidos los cruces de esta instancia.

Según los resultados de la ida, no hubo sorpresas en las llaves de León vs. Puebla, Pumas vs. Pachuca y Cruz Azul vs. Pumas, mientras que el Clásico Nacional acaparó la atención de todos y finalmente fue para Chivas de Guadalajara.

Semifinales confirmadas del Torneo Guard1anes 2020. Fuentes: Getty

Aunque todavía no existen fechas ni horarios confirmados, es un hecho que las semifinales de ida de la Liguilla se disputaran entre el miércoles y jueves 2 y 3 de diciembre, mientras que la vuelta será el sábado y domingo 5 y 6 del mismo mes.

Las semifinales del Torneo Guard1anes 2020

Los Esmeraldas derrotaron a Puebla como local y dieron vuelta la serie, reafirmando su condición de Superlíder de la temporada regular y accediendo a las semifinales. Por otro lado, el Rebaño venció en los dos juegos a Club América en el Clásico Nacional y llega con un fuerte envión anímico. La ida se disputará en Estadio Akron mientras que se definirá en el Nou Camp de Guanajuato.

Los Universitarios dejaron en el camino a Pachuca tras imponerse 1-0 en el global, ratificándose como otro de los candidatos surgidos de la temporada del Guard1anes 2020. Pero enfrente tendrán a la Máquina, que llega encendida tras imponerse con claridad ante Tigres UANL. El primer choque será en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta se dará en el Estadio Olímpico Universitario.

