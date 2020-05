Liga MX le pide 20 millones de dólares a Sevilla para revivir a Veracruz

En el 2017, Atlético Madrid marcó un antes y un después en la Liga MX. El conjunto colchonero se hizo con el San Luis, convirtiéndolo en su filial en tierras mexicanas. Aquel hecho puntual no fue pasado por alto por grandes equipos europeos, como particularmente el Sevilla.

La semana pasada, el presidente del equipo español, José Castro Carmona, manifestó sus claras intenciones de desembarcar en el país azteca. Claro, no habría mejor ciudad para hacerlo que en el puesto de Veracruz, que además posee a uno de los equipos que acaba de ser desafiliado de la Liga MX. Mejor imposible.

“Recién es un proyecto del que aún no puedo hablar mucho. No tengo datos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país donde haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización”, había manifestado Castro Carmona. Sin embargo, no le saldrá barato.

El secretario de finanzas del estado de Veracruz, José Luis Lima Franco, dialogó con Multimedios y confesó el dinero que debería invertir Sevilla: "Lo que hay que desembolsar con la FMF para regresar a Primera División son 20 millones de dólares, es lo que nos está pidiendo para volver a afiliar al Tiburón”.

Lima Franco aclaró que, además, se deberán revisar las deudas que poseen los Tiburones: “El tema que hay que revisar es que, si ya entramos con un proyecto sólido, podríamos revisar puntualmente los pasivos, platicar con los acreedores que se quedaron del anterior equipo para ir haciendo un plan a pagos, para ir difiriendo los pasivos”, sentenció.

Lee También