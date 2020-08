Liga de Expansión MX: el calendario y el formato del Guard1anes 2020

Tras más de cuatro meses inactividad por la pandemia del Covid-19, el futbol comenzó a reactivarse en México. Primero, con el inicio del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Ahora, con el arranque de la Liga de Expansión.

Luego de que el Ascenso MX fuera suprimido como competencia, se creó el nuevo formato denominado "Liga de Expansión MX", cuyo torneo también se llama "Guard1anes 2020". El mismo está compuesto por 16 equipos y comenzará este martes 18 de agosto por la noche.

¡LA ESPERA TERMINÓ!



¿Estás listo para conocer el Calendario Oficial de la #LigaBBVAExpansionMX? https://t.co/iBkWxBHfnB — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) August 11, 2020

La primera jornada tendrá los siguientes partidos: Tapatío FC vs. Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca vs. Leones Negros, Leones Negros, Dorados de Sinaloa vs. Celaya, Tepatitlán vs. Atlético Morelia, Mineros vs. Tlaxcala, Correcaminos vs. Pumas Tabasco, Cancún vs TM Futbol y Atlante vs. Venados Mérida.

EL FIXTURE COMPLETO DE LA LIGA DE EXPANSIÓN

¡YA ESTÁ AQUÍ EL CALENDARIO!



Después de mucho esperar, aquí están las fechas, horarios y partidos de #LigaBBVAExpansionMX, en #Guard1anes2020; todo comienza este martes 18 de agosto, con el duelo entre el @TapatioCD y @CimarronesFC



Todos los detalles: https://t.co/L1AqWIzlWR pic.twitter.com/xx3R4DzzRc — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) August 11, 2020

BREVE REPASO DEL FORMATO DEL CERTAMEN

La Fase Regular tendrá lugar a partir del 18 de agosto y concluirá el 22 de noviembre. Del 24 al 27 de noviembre, se disputará una reclasificación para definir los clasificados a los Cuartos de Final. Entre el 1 y el 6 de diciembre, los ocho mejores clubes jugarán la Liguilla. Entre el 9 y el 13 de diciembre, se llevarán a cabo las Semifinales. La Final tendrá lugar el 16 o 17 de diciembre y la vuelta será el 19 o 20 del mismo mes.

Cabe resaltar que, al menos por este año, los equipos participantes no podrán ascender a la máxima categoría a pesar de haber conquistado el torneo o haber finalizado entre los mejores de la tabla.

Las televisoras involucradas serán Fox Sports, TUDN, Chivas TV, TVC y ESPN.

