Lo fulminó: Israel Jiménez le respondió a Arévalo Ríos por lo de la final perdida con River

En 2015, Tigres llegó a una final de Copa Libertadores por primera vez en su historia. Los dirigidos por Ricardo Ferretti tuvieron la gran chance de ser el primer club mexicano en conseguir dicho trofeo internacional. Aun así, el equipo no logró estar a la altura en el partido de vuelta (cayó 3-0 en Argentina) y el sueño quedó truncado.

Casi cinco años después de aquella final perdida, Egidio Arévalo Ríos -mediocampista de Tigres en aquel entonces- tomó la palabra y dejó en claro que hubo varios de sus compañeros de equipo tuvieron miedo antes de aquel partido: "En la final frente a River hubo falta de actitud. En el calentamiento te dabas cuenta que no ganábamos; la mayoría de los de Tigres estaban hiptonitzados con el entorno".

Sorprendido por las declaraciones de Arévalo Ríos, Israel Jiménez -ex defensor de los Felinos- tomó la palabra en diálogo con Multimedios Deportes y fulminó a su ex compañero con un picante testimonio: “Yo creo que él es más miedoso porque se puso nervioso en ese partido. Incluso, en la final de la Liga MX 2015 ante Pumas que no quiso tirar penal".

�� El 'Cacha' es más miedoso porque se puso nervioso en ese partido (Final de Copa Libertadores), también en la Final contra Pumas no se atrevió a tirar un penal. Él fue el miedoso ��



�� @Isra_jimenez2 #SomosMD �� pic.twitter.com/TloEDcUvDq — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 29, 2020

"Yo creo que él es el que tuvo miedo, no sé porque anda diciendo que los mexicanos tuvimos miedo, el equipo o los compañeros. Era el quinto penal él y no quiso, por lo que cambiaron e hicieron que pateara Guido (Pizarro)”, agregó, con mucha bronca.

Lee También