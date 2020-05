Rafael Sobís disparó contra Egidio Arévalo Ríos por sus dichos sobre la Copa Libertadores 2015

En los últimos días, Egidio Arévalo Ríos encendió la polémica en Tigres. El uruguayo contó que sus compañeros no tuvieron actitud en la final de la Copa Libertadores 2015 frente a Tigres y que se atemorizaron por el marco del estadio Monumental.

Algunos jugadores, como Israel Jiménez y Enrique Briseño, se mostraron molestos por las declaraciones del Cacha. Ahora, Rafael Sobís, quien fue titular en aquel partido decisivo del 2015, no ocultó su fastidió por los dichos del uruguayo.

Sobís pelea el balón con Ponzio, en la final de la Copa Libertadores 2015.

"Lo que dijo Arévalo no lo veo de esa manera. Nos tocó un equipo grandísimo que hoy sigue triunfando en Sudamérica. Ese dían no estuvimos bien y ellos sí. Así es el futbol. No nos temblearon las piernas, tuvimos un día malo y River uno muy bueno", explicó el brasileño con presnete en Inter de Brasil, en diálogo con ADN para TV Azteca.

Aquella noche en Argentina, el cuadro felino fue bapuleado por el conjunto Millonario, tras caer por 3-0 en la definición del certamen continental y luego de haber igualado 0-0 en El Volcán, por el encuentro de ida.

Hasta el día de hoy, los aficionados del Universitario lamentan la posibilidad de haber quedado la historia, no solo por lo que significa el torneo internacional, sino también porque fue la última edición donde los equipos mexicanos participaron de la misma.

