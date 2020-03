¡Lo liquidó! La durísima advertencia de Álvaro Morales a Cruz Azul

El polémico Álvaro Morales volvió a dar que hablar y encendió la televisión mexicana con un mensaje durísimo hacia Cruz Azul.

Si bien ya se descartó por completo la posibilidad de que La Máquina sea declarado Campeón ante la suspensión del torneo Clausura 2020 ya que los directivos de la Liga MX quieren reanudarlo normalmente, el periodista le lanzó una advertencia a los Cementeros.

El conductor de ESPN confesó: "Me dolería mucho si se lo dan al Cruz Azul por el América. Porque además el último partido hubiera sido contra las Águilas".

"Ya no siento nada por Cruz Azul, solo respeto. Por otra parte me pondría contento porque Chivas y Pumas no serían Campeones", admitió Alvarito.

Por último dejó un contundente mensaje: "Esta es la perfecta oportunidad para que Cruz Azul pida el título de Liga porque no lo va a ganar en Liguilla. La historia del Club nos ha enseñado que en Liguilla se cae, hoy debería aprovechar si es que hay una oferta sobre la mesa. En Liguilla sería un fracaso".

