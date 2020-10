"Lo que se le atrofió al Chicharito fue su cabecita": Carlos Albert dedicó hirientes palabras al mexicano

Fiel a su estilo, Carlos Albert no se tocó el corazón y dijo palabra a palabra lo que, seguramente, muchos aficionados sienten con respecto al hombre que un día fue ídolo indiscutible en México: Javier Hernández. Asombro, tristeza, coraje y más al ver cómo su carrera poco a poco ha ido en descenso.

El exfutbolista fue contundente con su crítica para el 'Chicharito' Hernández, la cual fue emitida durante el programa de radio 'La Octava Sports' acerca en una de las peores etapas de su carrera como futbolista y lo cual, el también periodista señala como el fin de su carrera.

"Me entristece comprobar la forma tan desaseada y corriente que escogió para terminar su carrera, entre críticas y chismes, entre repudio y mala prensa", Calos Albert.

"Aquel Chicharito se extinguió y hoy arrastra su prestigio entre temas muy ajenos al aspecto deportivo. Hoy del Chicharito solo se hablan cosas negativas, tanto en la cancha, como fuera de ella, hoy, al margen de que en la cancha no existe y no cumple con las expectativas, solo se le menciona para comentar sus malas relaciones con sus compañeros, sus desplantes. Hemos perdido al Chicharito", advirtió Carlos Albert.

Pero eso no es todo, pues el ex seleccionado nacional aseguró que el declive del exfutbolista del Real Madrid no fue debido a los estragos naturales del tiempo sino a que se le 'atrofió' la cabeza y fue superado por su mentalidad, luego de llegar a lo más alto del éxito en el futbol.

"Una cosa es perder facultades con el tiempo y otra muy diferente es perder el tiempo teniendo aún facultades. Por lo menos a mí, me queda claro que lo del Chicharito no pasa por pérdida de facultades físicas, lo que se le atrofió al Chicharito fue su cabecita", insistió Carlos Albert.

"El efecto Rico McPato lo sumió en un mundo que superó su mentalidad; hagan memoria de lo que les ha sucedido a la gran mayoría de los enormes boxeadores mexicanos cuando llegan a ser Campeones del Mundo y tienen grandes bolsas y han cobrado millones de pesos, pues eso, con algunos matices y en una modalidad diferente, pero con un fondo exactamente igual", sentenció el polémico analista.

Aquí el video:

Lo que pienso del @CH14_ estos días lo comenté en @laoctavasports pic.twitter.com/Mj4ILBwSmG — Carlos Albert Ll (@calbert57) October 20, 2020

