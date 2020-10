Lo quieren fuera: afición de Chivas apuntó contra La Chofis tras la derrota ante Cruz Azul

En la noche del día de ayer, el Deportivo Guadalajara y Cruz Azul se vieron las caras por la décima sexta jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. La Máquina fue superior, jugó mejor y se impuso con un contundente 2-0. Los tantos del encuentro fueron marcados por Jonathan Rodríguez, la figura.

Uno de los puntos más bajos del encuentro ha sido Eduardo "La Chofis" López, quien ingresó a los 75 minutos en lugar de Jesús Angulo, también de muy flojo partido. Ante esto, los aficionados del Rebaño Sagrado apuntaron en redes sociales contra el recien ingresado.

Los fanáticos del rojiblanco sostuvieron que el mediocampista ofensivo no tiene nivel para jugar en una institución como Chivas: no puede ir de titular, ni al banco de suplentes. Eduardo la tocó en muy pocas ocasiones, y cuando tuvo el balón en sus pies, no tomó la mejor decisión.

Afición de Chivas apuntó contra La Chofis. Jam Media.

De todas maneras, es sabido que el oriundo de Torreón tiene un talento increíble y que puede sorprender en cualquier momento, como lo hizo el otro día con un golazo en la Sub-20. ¿Debe, Víctor Manuel Vucetich, darle más rodaje al jugador de 26 años?

A veces me quejo de lo malos que son algunos jugadores del América, pero luego veo al muertazo de la Chofis y se me quitan las ganas de quejarme. ������ — Zezz ♡ (@ZezzLob) October 26, 2020

Lo cierto es que el estratega no debe especular y debe salir a ganar estos últimos dos duelos, si quere meterse en zona de Liguilla y pelear por el título. El Campeonísimo se medirá ante Pumas UNAM el próximo sabado 31 de octubre, será en el Estadio UC a partir de las 20:00 hs del centro de México.

