La MLS se pronunció en contra del racismo, pero los jugadores decidieron no jugar

El pasado domingo en Estados Unidos se volvió a vivir un nuevo hecho de violencia racial cuando la policía de Wisconsin acribilló a Jacob Blake quien se negó a seguir las ordenes de los oficiales, lo que llevó una oleada de protestas en el país del norte. Debido a esto, los futbolistas la MLS decidieron frenar los encuentros del día, a pesar de que haya comenzado el partido entre Orlando City y Nashville.

Luego de que los jugadores de la NBA hayan decidido suspender los encuentros de los Playoffs del día de hoy, comenzó a rodar el rumor de que los choques en el futbol estadounidense podían llegar a suspenderse.

"Toda la familia de la Major League Soccer está profundamente entristecida y horrorizada por el tiroteo sin sentido de Jacob Blake y los eventos en Kenosha. Continuamos apoyando a la comunidad negra en todo nuestro país, incluidos nuestros jugadores y empleados, y compartimos su dolor, ira y frustración", se expresó la MLS, pero en ningún momento declaró que no se jugarían los partidos del día.

A pesar de esto, fueron los jugadores los que finalmente decidieron que los encuentros no se lleven adelante. Los primeros en dar el paso adelante con la protesta fueron los elementos de Inter Miami y Atlanta United que solo se sacaron una foto como símbolo de unión ante los actos de racismo que vive el país.

Por otro lado, en un momento se dudó que los partidos sean suspendidos ya que el encuentro entre Orlando City y Nashville ya se estaba llevando adelante. A pesar de esto, Dallas vs. Colorado, Real Salta Stake vs. LAFC, LA Galaxy vs. Seattle Sounders y San Jose Earthquakes vs. Timbers no se jugarán.

