Los jugadores del Ascenso MX convocaron a una nueva reunión

Cuando se anunció la abolición del Ascenso MX, no hubo ningún jugador que pertenezca al mismo que no se haya sentido traicionado por la medida. Además, más de 200 futbolistas acababan de perder su principal fuente de trabajo, por lo que no se quedaron sin hacer nada.

Según informó Fox Sports, este miércoles se llevó a cabo una reunión que involucró a los 12 capitanes del ascenso junto al presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, y representantes de la Asociación Mexicana de Futbolistas.

Ahora bien, ¿qué pidieron los jugadores? Lo básico: lo principal que pidieron los jugadores fue no abolir el descenso en, por lo menos, los próximos dos años, ya que la medida tomada fue prácticamente de un día para el otro, como la fábrica que cierra inesperadamente dejando a los empleados en la calle.

Además, la medida que seguramente traerá más polémica, fue el pedido expreso en que no haya límites de edad de cara al futuro. Justamente, los que quieren sacar el Ascenso MX argumentan que lo realizan para el mejor desarrollo de los jugadores menores de 23 años.

La propuesta de los jugadores y la Asociación Mexicana de Futbolistas ya pusieron su carta sobre la mesa, ahora habrá que esperar ver qué terminan resolviendo las altas esferas.

