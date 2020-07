Pizarro, Chicharito y las otras tres decepciones del torneo MLS is Back

El primer deporte profesional en Estados Unidos que regresó a la actividad tras la pandemia del coronavirus fue la MLS con el torneo MLS is Back. Grandes figuras eran llamadas a triunfar, pero al no estar en los octavos de final terminaron siendo las grandes decepciones.

Llamado a ser el reemplazante de Zlatan Ibrahimović, Javier Chicharito Hernández solo jugó un partido con LA Galaxy: erró un penalti, anotó un gol y se terminó lesionando. El ‘10’ de Inter Miami, Rodolfo Pizarro, era el encargado de las ideas y la creación de juego en el equipo de David Beckham.

Rodolfo Pizarro, volante del Inter Miami (Getty Images)

Las ideas de Pizarro siguieron en cuarentena porque solo consiguió un gol y el Inter de Miami no ganó ni un solo partido. Otra de las decepciones del MLS is Back fue el Gonzalo ‘El Pity’ Martínez con un gran cero en sus estadísticas: cero asistencias y cero anotaciones con Atlanta United.

Ezequiel Barco fue otro de los jugadores talentosos que no brilló con Atlanta United en Orlando. El peso de cargar con la gestión de juego junto al Pity lo superó. Sin lugar a dudas, la ausencia de Josef Martínez terminó pensado en un equipo que fue último en el Grupo E.

El volante ofensivo del D.C. United, Edison Flores, había tenido un inicio con gol en la MLS. Sin embargo, después de jugar 126 minutos en el MLS is Back no tuvo un aporte importante y terminaron eliminados como últimos del Grupo C.

