Jaime Lozano: "Si no permiten que jueguen los jugadores categoría 1997, nos afectará"

La postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tomada de buena manera debido a la pandemia por el coronavirus, es un gran problema en lo deportivo para muchos de los representantes. Un año más puede ser vital para muchos de los que van a participar y, la selección mexicana de futbol, puede sufrir varias bajar debido a las limitaciones de edades.

"Si no permiten que jueguen los de 1997, sin dudas que nos afectará a nosotros y a muchas otras selecciones”, reveló Jaime Lozano en diálogo con La Última Palabra. Está claro, sólo tres jugadores pueden tener más de 23 años, por lo que la planificación puede verse totalmente afectada.

El entrenador de la selección Sub-23, además, contó la cantidad de futbolistas que no podrían ir, en caso de que desde la organización de los Juegos Olímpicos no tomen medidas excepcionales: “12 de los convocados eran categoría 97 y todos pasan un gran momento en sus equipos. Sin dudas que nos afectaría. Estos jugadores tienen sus recorridos, sus minutos. Muchos se han ganado la titularidad en equipos importantes y son equipos que difícilmente jueguen cualquiera. Sería un golpe duro no contar con el plantel que teníamos previsto”.

Con respecto a alguna modificación, Jaime declaró: “No tenemos fecha aún. Supongo que no pasará de unos días o semanas porque estamos todas las selecciones en lo mismo”.

PARA OLÍMPICOS 2021, ¿MENOS POSIBILIDADES DE MEDALLA DEL TRI OLÍMPICO? #LUP Tokio 2020 se retrasó un año por el coronavirus y en la mesa abordamos el porvenir del equipo mexicano que pelearía por estar en la justa para el siguiente año: pic.twitter.com/g4djW7GAD1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 25, 2020

“Cada concentración hacemos un mapa de 3 hasta 4 jugadores por posición, entonces tenemos más de 50 jugadores vistos y que son muy confiables. Lamentablemente, algunos no tienen los minutos que tienen otros, pero el plantel lo tendríamos”, comentó Lozano, en referencia a un “Plan B” si es que no se toman cartas en el asunto. A pesar de lo sucedido, va por todo: “Me veo ganando una medalla”.

"TENEMOS MÁS DE 50 JUGADORES VISTOS"#LUP Jaime Lozano, técnico del Tri Olímpico, reveló que está preparado en caso de no poder contar con la generación 1997, prevista para Tokio 2020: pic.twitter.com/NKoe2I9LJP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 25, 2020

Por último, respondió qué selecciones tiene vistas como potencias de cara a la competencia que se disputará en 2021: “España es una selección que trabaja muy bien con sus fuerzas básicas, tiene una idea de tener la pelota. Francia hace tiempo trabaja bien y Rumania ha sido una sorpresa dejando afuera a Inglaterra. De aquí, Argentina y Brasil siempre van a ser fuertes. También, Japón se está preparando fuerte para ganar la medalla en su país”, finalizó.

