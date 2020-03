Lucas Passerini donó dinero a un hospital de Argentina

En épocas donde se necesita más que nunca la solidaridad entre personas del mundo, Lucas Passerini tuvo un gesto que da que hablar.

El delantero de Cruz Azul donó 3.000 dólares a la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, en Formosa, Argentina, para equipar a sala de monitoreo de la unidad de terapia intensiva.

"Si bien no me sorprende lo que hayas hecho, sos un ejemplo a seguir. Ni a mí me lo contaste. Eso demuestra lo grande que sos", escribió Lucila Vit, pareja del argentino, en sus redes sociales.

Lo más curioso es que la novia del jugador se enteró de la acción gracias al diario local La Portada.

