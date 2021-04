"Volví a la MLS porque Atlas no podía pagarme mi salario": Luciano Acosta

Luego de dos temporadas defendiendo al Atlas de Guadalajara, con números irregulares, el delantero argentino Luciano Acosta ha regresado a la Major League Soccer (MLS) para vivir su segunda experiencia en esta competición, ahora como incorporación del FC Cincinnati.

Sin embargo, antes de comenzar su nueva experiencia en Estados Unidos quiso recordar cómo fue su paso por el elenco rojinegro, y en conversación con Marca Claro aseguró que no la pasó bien en suelo tapatío, tanto por aspectos futbolísticos y personales.

"Volví a la MLS por muchos motivos, los cuáles empiezan por una situación en Atlas que no estaba yendo bien. El club no podía pagarme mi salario. Me decían que no podían pagarme mi salario", partió señalando Acosta.