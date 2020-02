Si bien los últimos años no han sido exitosos para Luis Fernando Tena, el Flaco ha marcado su tarea como entrenador hace un tiempo atrás con Cruz Azul.

El DT, quien logró cuatro títulos con la Máquina entre 1996 y el 2000, no solo ha dejado una huella por los títulos en el club de la Noria, sino también ha tenido un gran gesto que da que hablar.

"Miguel Ángel Tena me daba dinero para comer", confesó Joahan Rodríguez, quien tuvo al míster en el equipo campeón de 1997.

Por otro lado, el ex Cruz Azul analizó la labor actual del hoy DT de Chivas: "Algo está pasando. Desconozco el cambio radical que ha tenido el Flaco. Es una gran persona, un gran entrenador, pero no sé si se ha quedado atrás en el tema del futbol, el no tener un poco más de conocimiento".

A su vez, agregó: "Es muy triste que alguien como él, que ha dado éxitos, ahorita no le salgan las cosas".

Por último, el ahora exjugador lo definió: "No se si era el mejor tácticamente, pero sí tenía un tema de motivar al jugador, de ayudarlo, de comprenderlo".

