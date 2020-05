Luis García asegura que el estilo que consolidó con Christian Martinoli está cerca de morir

Para muchos Christian Martinoli y Luis García son los mejores narradores de futbol en México, por lo que resulta descabellado pensar en lo que uno de ellos cree: que su estilo informar, que tanto los caracteriza, está más cerca de llegar a su fin que de mantenerse vigente.

Y es que en entrevista para Javier Alarcón, el exfutbolista de Pumas aseguró que está consciente de que su estilo no va a permanecer por siempre vigente en el gusto del público, pese a que se han consolidado como la dupla favorita de la afición desde hace ya casi 20 años.

Foto: @garciaposti

"Ese estilo la producción lo permeó, pero está más cerca de morir que de seguir vigente, es una realidad. Llevamos ciertos años compitiendo de forma agradable, a la gente le gusta, y va a morir. Si uno revisa la historia ha habido cronistas épicos, históricos, y, como todo, en un momento van a la baja”, ejemplificó el 'Doctor' García.

Hay que recordar que el exseleccionado nacional llegó a TV Azteca desde el 2001, empresa en la que Christian Martinoli ya tenía tres años trabajando, por lo que de la mano de José Ramón Fernández comenzaron a coincidir en los encuentros, hasta que lograron consolidar el estilo que hoy tanto éxito tiene.

"Yo sí creo que, como todo en la vida, estamos en la cresta y después hay que bajar la montaña, no hay más. Es el estilo que tenemos y que no solo pertenece a Christian o a García, sino que es de todos, de un departamento que entendió que podíamos ser competidores, algo que logramos cuando muchos años no lo fuimos”, insistió.

¿Cómo se pulió su estilo?

"Christian empieza a tomar una fuerza importante, yo me subo a ese surgimiento. Mario San Román me dijo: ‘¿Se divierten?', la respuesta fue afirmativa, pero enseguida agregó: ‘No es cierto, no se hagan pendejos. Empiecen a divertirse’. Entonces se empezó a crearse este estilo informal”, sentenció.

