Luis Quiñones aseguró que está dispuesto a reducir sus vacaciones para finalizar el Clausura 2020

Desde el parón de la Liga MX mucho se habló sobre si el torneo Clausura 2020 debe seguir, debe suspenderse o se debe proclamar a Cruz Azul como Campeón. Luis Quiñones, jugador de Tigres, piensa que el show debe continuar.

"Ojalá y el fútbol se reanude pronto, todos lo necesitamos. Que el torneo siga, el jugar los partidos que quedan, tratar de reducir las vacaciones a mitad de año. O jugar fechas seguidas entre semana. Sería lo mejor para todos. Hay equipos que están fuera de Liguilla y están preparándose para cuando se reanude", explicó el delantero.

Los dirigidos tácticamente por Ricardo Ferretti venían en levantada y fueron claramente perjudicados por el cese de actividades. Acumulan 14 unidades y se encuentran séptimos, adentro de puestos de Fiesta Grande.

El colombiano destacó: "Sería lo más sensato para todo que el torneo termine igual, que se reanude donde terminó; seguir los partidos que se han programado, pues hay equipos de los cuales están afuera y otros adentro que no van a querer que se reanude de esta manera".

"También ayudo, pero lo hago en anonimato allá en mi país. No me gusta salir a la luz pública. Lo hago a través de otras personas para que no me suban en redes ni nada. Varios compañeros se han sumado a la causa y sé quiénes son. Hay que tener mucha ayuda y eso va a ser lo importante, que todos los jugadores que puedan hacerlo lo hagan de buena fe y de buena manera", sentenció el atacante.

