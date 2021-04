Carlos Vela preocupa en Los Angeles FC: se ausentaría ante Seattle Sounders

La imagen más extraña del fin de semana en la MLS fue la de Carlos Vela en Los Angeles FC. El delantero mexicano debió ser asistido por los médicos promediando el primer tiempo debido a una molestia muscular, aunque lo extraño llegó inmediatamente después cuando Kwadwo Opoku lo terminó reemplazando.

El futbolista ghanés ingresó en lugar de Vela, pero a juzgar por la reacción del mexicano esto no era lo esperado. Bob Bradley lo terminó sacando del partido a los 21 minutos sin consultarte a su dirigido y recibió las críticas por parte de los aficionados. No obstante, todo parece indicar que lo de Cracklitos es una lesión para tenerla en cuenta.

En conferencia de prensa, Bradley explicó la situación de Carlos Vela, quien se encuentra en duda para el juego ante Seattle Sounders, justamente el rival que los eliminó de los playoffs en la temporada anterior. La baja del mexicano no sería la única: a él se sumaría Diego Rossi, quien no tuvo minutos ante Austin FC.

Carlos Vela es duda para jugar ante Seattle Sounders

"Carlos no ha hecho entrenamientos completos esta semana. Su lesión es muscular. Diego ha entrenado, pero no estoy seguro de que haya jugado todavía al 100%. Diría que Carlos y Diego están en duda para el partido”, explicó Bob Bradley, quien además no aseguró la presencia de Kim Moon-hwan.

“Moon todavía se está ajustando a nuestro sistema. Está cerca de poder darnos algo, pero hay que ver si podrá ser este fin de semana. No está listo para jugar muchos minutos. Tenemos que decidir si está listo para recibir algunos minutos. Tenemos que debatir si estará o no en el banco”, concluyó.

