Los más destacados: las cinco grandes figuras de la temporada 2020 en MLS

Este viernes 20 de noviembre comienzan oficialmente los playoffs de la Major League Soccer (MLS), y para entrar en calor de cara a estas definiciones, en Bolavip queremos destacar a aquellos jugadores que llegaron con gran cartel a la liga estadounidense, y mostraron su talento convirtiéndose en figuras destacadas, a la altura de un Carlos Vela, por ejemplo.

A las 26 franquicias que participan de esta competición llegaron grandes nombres para reforzar sus plantillas, más de alguno con pasado glorioso tanto en el fútbol europeo como latinoamericano, otros con gran cartel de ser los futbolistas del futuro, y en base a su talento se lucieron y se consagraron.

Por ello es que queremos presentarles quiénes son los cinco futbolistas de la MLS, de los cuales se esperaban muchas cosas positivas, y se convirtieron en las grandes figuras de la temporada 2020. ¿Faltó alguno? ¿Sobra otro? Quedará a juicio de los aficionados.

Las figuras de la temporada 2020



5.- Carlos Vela (Los Angeles FC)

A pesar de que jugó pocos partidos en la presente temporada 2020, el Jugador Más Valioso del 2019 mostró en cancha que sigue siendo el futbolista más destacado que tiene esta competencia; y la prueba está en lo que hizo en los últimos cuatro partidos desde que volvió: dos goles y una asistencia en 185 minutos disputados.

4.- Jordan Morris (Seattle Sounders)

En su quinta temporada defendiendo a este equipo, el seleccionado estadounidense cimentó el mejor año de su carrera, convirtiéndose en pieza clave en la creación del juego junto al uruguayo Nicolás Lodeiro, mostrando productividad, versatilidad y efectividad. 10 goles y ocho asistencias en 22 partidos jugados.

3.- Walker Zimmerman (Nashville SC)

Premiado con justicia por la MLS como el Mejor Defensor del 2020, fue el corazón del debutante Nashville que bajo su tutela, se convirtió en el equipo con menos goles recibidos de la temporada regular y se metió por vez primera en playoffs. Vaya que lo extrañan en LAFC. Tres goles en 22 juegos disputados.

2.- Andre Blake (Philadelphia Union)

Si la franquicia de Pensilvania se convirtió en el mejor equipo de la temporada regular, en parte se debe al gran trabajo que hizo bajo los tres palos el jamaiquino, que sólo permitió 18 goles en contra, y fue el líder de la liga en porcentaje de atajadas y el más ganador del año. Fue elegido el Mejor Portero del 2020 por la MLS.

1.- Diego Rossi (Los Angeles FC)

Se puso la capa de superhéroe en LAFC cuando no estuvo en cancha Carlos Vela, y soportó la presión de la mejor forma, siendo el máximo goleador de la temporada regular y del torneo de verano MLS is Back, aunque no podrá estar en playoffs por Coronavirus. 14 goles y tres asistencias en 19 partidos.

