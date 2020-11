FC Dallas de Franco Jara da la primera sorpresa en MLS Playoffs eliminando a Portland Timbers

En el cierre de la jornada dominical de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), se produjo la primera gran sorpresa de este certamen, protagonizada por el FC Dallas, quien fue hasta la casa de Portland Timbers, campeón del torneo de verano MLS is Back y lo eliminó.

Esto fue posible pese a que fue el cuadro de Oregon, que tuvo en cancha a los colombianos Diego y Yimmi Chará, el venezolano Pablo Bonilla, el argentino Diego Valeri, el peruano Andy Polo y el chileno Felipe Mora, abriera la cuenta gracias al mexicano ex Santos Laguna Jorge Villafaña (82').

En la última jugada del partido, FC Dallas que tuvo como titular al argentino Franco Jara, logró el empate gracias a Ricardo Pepi (93'), mandando todo al tiempo suplementario, donde se mantuvo la paridad, por lo que se definió todo en lanzamientos penales.

FC Dallas elimina a Portland Timbers de MLS Playoffs



A diferencia de lo ocurrido en los triunfos por esta instancia de Orlando City y Sporting Kansas City, ambos equipos no lograron sacarse ventajas, hasta el octavo turno para los Timbers, donde falló el mexicano Villafaña, cuyo penal fue atajado por Jimmy Maurer, decretando el triunfo final para la franquicia de Texas.

De esta manera, FC Dallas sigue adelante en la búsqueda del primer título de su historia en la MLS, y en las semifinales de la Conferencia Oeste, esperará al ganador del duelo entre Seattle Sounders y Los Angeles FC, del azteca Carlos Vela, que se verán las caras este martes 24 de noviembre.

La postemporada de la liga estadounidense continuará este miércoles con tres partidos, además del mencionado anteriormente, donde se verán las caras Toronto FC vs. Nashville SC y Philadelphia Union vs. New England Revolution.

