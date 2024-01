Llegó la hora de ver a Lionel Messi por segunda ocasión en los partidos de pretemporada de Inter Miami. Se enfrentaron a FC Dallas el 22 de enero de 2024 y el partido estuvo tan picante que el jugador argentino tuvo que ser separado al término del primer tiempo porque se iba a pelear con un rival. ¡Uh!

Messi venía de jugar un poco más de 45 minutos en el empate 0 a 0 contra la Selección de El Salvador el viernes 19 de enero. Gerardo ‘El Tata’ Martino le dio más minutos en el segundo partido de pretemporada y empieza a estar cada vez más cerca su primer gol en el 2024.

No alcanzaron a pasar más de tres minutos cuando Inter Miami ya iba a estar abajo en el marcador. Remate cruzado de Jesús Ferreira y gol para el FC Dallas. ¿La respuesta de Leo Messi? Intentar un gol olímpico al minuto 7 del primer tiempo que casi todos los asistentes al estadio Cotton Bowl gritaron.

El ataque de Inter Miami iba a tener otra oportunidad clara de gol a los once minutos de la primera etapa tras un pase filtrado de Sergio Busquets. Otra vez el arquero de FC Dallas Maarten Paes desvió el remate del jugador argentino y lo más picante del partido estaba por llegar.

Lionel Messi volvió a demostrar el compromiso que tiene con Inter Miami para ganar más títulos al que obtuvo en la Leagues Cup de la temporada pasada. A la no asistencia a la gala de los premios The Best 2023 a pesar de ser el ganador del premio al Mejor Jugador, el ’10’ argentino le sumó disputar 64 minutos de un partido amistoso como si fuera por los puntos. No por nada se le plantó cara a cara a un defensor del FC Dallas.

Video: Lionel Messi se iba a pelear con un rival rumbo al vestuario

El árbitro Ramy Touchan decretó el final del primer tiempo y a Leo Messi no le gustó una acción del defensor norteamericano Nkosi Tafari. Cuando los jugadores caminaban rumbo al vestuario, Lionel esperó al marcador central, lo encaró, se puso cara a cara y tuvo que llegar Sebastien Ibeagha para separarlo del jugador de FC Dallas. ¡Lo que no se vio en la derrota de Inter Miami por 0 a 1!

¿Cuántos partidos faltan para ver el amistoso entre Messi y Cristiano Ronaldo?

En la agenda de la pretemporada de Inter Miami en el 2024 el jueves primero de febrero a las 13:00 ET (15:00 ARG) está marcado como el horario en el que empezará el partido amistoso entre Lionel Messi, Luis Suárez y compañía, contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Para que esto sucede, solo falta que Inter Miami dispute el primer partido de la Copa Riyadh Season frente a Al-Hila SFC el lunes 29 de enero a las 13:00 ET (15:00 ARG).