Una nueva función de Lionel Messi en la pretemporada de Inter Miami estuvo a punto de vivir algo nunca antes visto en la carrera del jugador argentino. El rival era FC Dallas, y tras ir perdiendo 1 a 0 en el marcador, Leo intentó lo que todavía le resulta imposible en un partido de fútbol: ¡Un gol olímpico!

Inter Miami venía de empatar 0 a 0 con la Selección de El Salvador en el primer de los siete partidos amistosos que jugará antes del estreno en la temporada MLS 2024. Messi solo jugó el primer tiempo, pero eso le alcanzó para presenciar la jugada que inventaron los salvadoreños para que no les hiciera un gol de tiro libre.

Uno de los principales problemas de Inter Miami ha sido la defensa, no por nada le anotaron 54 goles en la MLS 2023, y eso volvió a quedar demostrado con el gol que FC Dallas le marcó en menos de tres minutos de juego tras un remate de Jesús Ferreira. Leo Messi quería que su equipo se sacudiera cuanto antes y por eso intentó lo que todavía no ha podido hacer en su carrera.

Messi es más que consciente que es una de las pocas cosas que le falta por hacer y por eso no es la primera ocasión que lo intenta. La última vez que estuvo a punto de anotar un gol olímpico fue en la victoria de la Selección Argentina 1 a 0 contra Paraguay por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En esa ocasión, el cobro de Leo lo terminó sacando el palo. Esta misión sigue sin tener final feliz.

En la temporada 2024, Inter Miami tendrá la posibilidad de ganar cuatro títulos, Leagues Cup, MLS, US Open Cup (jugarán con el equipo filial) y Copa de Campeones Concacaf 2024. Por ese motivo, Lionel Messi demostró lo comprometido que está al no viajar a la gala de los premios The Best 2023 en la que fue elegido como el Mejor Jugador y al asumir los partidos amistosos como si se estuviera jugando por los tres puntos. No por nada intentó un gol olímpico.

Video: Así le sacaron a Messi el que iba a ser su primer gol olímpico

“Casi lo hace”, dijo el narrador de la transmisión oficial en inglés de la MLS cuando Leo Messi ejecutó un tiro de esquina que tenía todo para ser su primer gol olímpico. ¿Qué pasó? El arquero Maarten Paes se puso la capa de Superman, y no es por exagerar, voló por los aires y sacó el balón que tenía destino de gol. Si el capitán de Inter Miami no alcanzó a gritarlo, pega en el palo. ¡Video!

El próximo partido de Lionel Messi en la pretemporada de Inter Miami 2024

El efecto Lionel Messi en Inter Miami empezó el 2024 no con uno, sino con siete partidos amistosos. Luego de los duelos contra la Selección de El Salvador y FC Dallas, el equipo de David Beckham y los hermanos Mas viaja a Arabia Saudita para disputar la Copa Riyadh Season. Leo, Luis Suárez y compañía, jugarán contra Al-Hila SFC el lunes 29 de enero a las 13:00 ET (15:00 ARG) y frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo el jueves primero de febrero a la misma hora.