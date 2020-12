La multimillonaria pérdida que sufre la MLS en 2020 por culpa del Coronavirus

La pandemia del Coronavirus ha afectado de manera muy fuerte las economías de las principales competiciones deportivas en Estados Unidos, y la Major League Soccer (MLS) no es la excepción, ya que en 2020 reportaron pérdidas por más de $1,000 millones de dólares.

La información fue dada a conocer por la máxima autoridad de la competición, el Comisionado Don Garber, quien aseguró que a pesar de esta cifra negativa, existe satisfacción por completar la temporada 2020 y espera un 2021 más positivo.

"Si les hubiera dicho a nuestros propietarios en abril, a todo nuestro personal, a todos nuestros jugadores, que hubiéramos completado una temporada con 324 partidos, mientras nos enfrentamos a una crisis de salud sin precedentes, se habrían unido con entusiasmo a ese acuerdo", afirmó el Comisionado de MLS.

Las pérdidas millonarias en la MLS 2020



Incluso, Garber se dio tiempo para criticar a quienes no le dan a la MLS el crédito necesario por lo que han logrado en sus 25 años de existencia, pues "cuando veo que nos dejan fuera de la narrativa de las cosas que están sucediendo en el panorama deportivo profesional, me insulta. No solo me frustra".

Respecto de la situación económica de la MLS en 2020, el Comisionado explicó que "el impacto de todo esto es probablemente más profundo de lo que esperábamos. Eso nos preocupa; pero nuestros propietarios han entendido este impacto desde el principio. Estamos preocupados por cómo se verá esto en 2021 y estamos trabajando en cómo podemos manejarlo".

"Tengo la esperanza de que 2021 sea un año mucho mejor que 2020, porque no creo que ninguna empresa pueda sostener el tipo de impacto que tuvimos en 2020 durante dos años seguidos", sentenció Garber.

