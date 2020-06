¿Marcha atrás? En Tigres afirman que la llegada de Leonardo Fernández aún es incierta

El mercado de pases comenzó a un ritmo acelerado en el futbol mexicano. Algunos equipos ya incorporaron y también fueron partícipes de salidas de propios de jugadores. Lo clubes apuestan fuerte al inicio del Apertura 2020.

La novela del periodo de transferencias pareciera ser la que protagonizan Tigres y Toluca por Leonardo Fernández. El uruguayo pertenece al club felino y le quedan seis meses de préstamo en los Diablos Rojos, aunque el Universitario tiene pensado utilizar la cláusula estipulada para que el atacante regrese ahora.

Fernández también hace experiencia en la Selección de Uruguay.

Sin embargo, más allá de que los medios de comunicación lo hayan confirmado como nuevo refuerzo de Tigres, la situación no es tan sencilla. El delantero ocupa cupo de extranjero, que el club felino pretende liberar con la salida de Enner Valencia.

"La situación es que en el club no hay nada oficial con la salida de un extranjero, siguen los rumores de Enner Valencia, pero aquí no hay nada concreto, nadie ha llegado con la oferta formal al menos hasta el lunes a medio día", explicó una fuente cercana a Tigres.

¿La permanencia del ecuatoriano en el Universitario haría que el uruguayo no pueda llegar? No. De hecho, Fernández podría sumarse a las prácticas y conocer a sus nuevos compañeros, pero si lo de Valencia no se resuelve en las próximas semanas, el club felino se vería con inconvenientes reglamentarios.

Cabe destacar que Fernández, que ha realizado un formidable año en el Choricero, tras anotar cinco goles en 11 partidos disputados, no se presentó en el entrenamiento de este lunes con los Diablos Rojos.

