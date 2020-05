Mariana Arceo: El deporte le salvó la vida ante el coronavirus

No es mentira que esta enfermedad avanza con velocidad asombrosa, no es mentira que este virus te aleja de tu familia y de lo que más amas, tampoco lo es que amenaza tus sueños y tu vida misma sin respetar tu edad, ni nada; ataca en el menor descuido y lamentablemente no todos pueden volver a festejar un cumpleaños. Mariana Arceo sí lo hizo, Mariana se aferró a la vida y el deporte la salvó.

En entrevista para Bolavip México, la pentatleta mexicana nos contó cómo vivió su cumpleaños número 26, este 27 de abril, después de luchar por su vida apenas unas semanas atrás contra el coronavirus, del cual se contagió en un campamento en Barcelona y que le ocasionó una grave neumonía por la que estuvo a punto de ser entubada; pero ella pidió un poco de tiempo y afortunadamente su cuerpo respondió, gracias a la fortaleza en los pulmones que el deporte le ha concedido.



Mariana ganó Medalla de Oro y plaza olímpica en Pentatlón Moderno en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Foto: @marianaarceogutierrez

Hoy está completamente recuperada y con los sueños renovados rumbo a Tokio, pero no ha dejado de luchar con el virus que aún amenaza al país, pues aunque ya abandonó el hospital, desde afuera ha encontrado otra forma de combate: el de ayudar y donar a quienes más lo necesitan, lo cual logró a través de su fundación y ahora está a punto de donar 50 mil caretas para que el personal médico cuente con mayor protección.

¿Cómo viviste tu cumpleaños 26?

"Nos dio mucho sentimiento por la razón de que sabíamos que podría ya no volver a estar aquí, ya no podría volver a festejar un cumpleaños, ya no estaría de vida, fueron muchos sentimientos. Aún no he visto a mi familia, yo sé que ya no soy positiva de Covid, pero es riesgoso estar viajando en estos momentos y más en estas semanas que son las más altas.

Sé que vendrá otro cumpleaños que sí pueda pasar con ellos, aunque no estuve, sé que estamos muy unidos. Fueron muchos sentimientos que no podría tener si no hubiera hablado con mis padres y que ellos expresaran lo que sentían".

"Me hizo darme cuenta de la realidad que viví aún más, porque ese día pudimos estar llorando en vez de estar felices por la vida".

¿Cómo fue tu experiencia en el hospital?

"Darte cuenta que tu cuerpo está mal por algo que el mundo entero desconoce fue algo muy fuerte y más cuando sabía que mi cuerpo ya estaba deteriorado de una parte, en este caso de los pulmones por la neumonía, y no me imaginaba que yo que me sentía muy fuerte me debilitara algo así tan rápido, entonces también el estar aislada, que iba llegando a mi país después de meses de estar afuera, sí fue todo muy fuerte y muy rápido".

¿Te dijeron por qué avanzó tanto la neumonía si eres una persona sana y además deportista?

"Este virus no diferencia edades, ni nada, hay personas que son más propensas, probablemente yo tenía mis defensas un poco bajas por los entrenamientos que estaba realizando y tal vez por eso me dio más fuerte".

¿Qué fue lo más difícil de esta etapa?

"En un momento me quisieron entubar porque ya mis pulmones no saturaban nada bien y ya me costaba respirar, entonces yo sabía que, si me entubaban, todo puede pasar porque pierdes el conocimiento y también de que mi vida deportiva no iba a ser la misma, entonces les dije que me esperaran un poquito más, accedieron y mi cuerpo reaccionó muy bien a los medicamentos, que en este caso no hay para el Covid, pero sí para las neumonías.

Fue difícil para mi familia porque no podían estar cerca de mí, la distancia, saber que yo regresaba de un viaje, el saber que de un momento a otro todo puede cambiar".

¿Cuánto tiempo pasó y en qué momento te dijeron que ya habías superado el coronavirus?

"Fue un acuerdo que se logró hacer con el hospital porque si no hubiera estado una semana más en el hospital, pero tuve la posibilidad de tener un lugar donde estar con las indicaciones médicas, por lo tanto, sólo duré 11 días en el hospital y los restantes en casa, con los cuidados que mandaron".

¿Cómo fuiste retomando tu vida después de la enfermedad y el aislamiento?

"Así es, 40 días sola, ahorita ya me encuentro activa, entrenando en mi casa se pudieron ajustar las cosas para poder retomar poco a poco, pero sí me costó al inicio estar sola, te conoces a ti mismo, conoces cosas que no conocías antes de ti, fue algo que no se nota, pero en el interior sí maduras bastante y aprendes muchas cosas a ir modificando.

En estos momentos ya me encuentro muy bien, solamente me quedaron los aprendizajes de todo esto, pero de salud ya estoy perfectamente, emocionada de volver a empezar a hacer las actividades con el mismo sueño, todo cambió, mis entrenamientos cambiaron, el año cambió, pero el objetivo sigue en pie, son Juegos Olímpicos y no importan las modificaciones que se tengan que hacer, la meta es la misma".

¿Cómo tomaste la noticia de que se aplazaron los Juegos Olímpicos?

""Fue muy difícil, fueron cinco meses de preparación, pero en mi caso como viví esto del Covid, mi cuerpo no iba a estar al 100 por ciento, entonces a mí sí me cayó como anillo al dedo el poder tener una nueva oportunidad de prepararme y poder llegar a mi 100 por ciento, lo tengo que aprovechar al máximo".

¿Cómo vas a retomar tu preparación rumbo a Tokio?

"Esperemos que baje la Fase 3 para poder iniciar los entrenamientos en el ejército, que es donde yo entreno, yo soy militar, esperemos que sea pronto, que la gente haga conciencia y mientras más aporte a cuidarse, a no salir, pues más rápido vamos a poder salir de esta".

¿Cómo decidiste darle el giro al objetivo de tu fundación para ayudar en estos momentos?

"La fundación la cree en enero con la intención de expandir el deporte en México, con eventos e infraestructura, pero al momento que pasé por esto me di cuenta que México iba a necesitar mucho apoyo y sabía que podía poner mi granito de arena y encontré la manera de llevarlo a cabo, con las cosas que yo en carne propia viví que fue la falta de material en los hospitales.

Esta semana empezaré a entregar 50 mil caretas, para 'Dale un respiro a México' que está confiando en mi fundación, las cuales se obtuvieron gracias a que un grupo de empresarios se dio cuenta de la necesidad que se tenía, se juntaron y empezaron a fabricar caretas, me parece que van a fabricar 500 mil, ya es un paso que los médicos van a aprovechar para poder tener seguridad".

Quiero invitarlos a que apoyen a cualquiera de estas causas, ya sea cuerpo médico o personas que lo necesiten, todo va a sumar, desde 5 pesos, todo cuenta, todo hace la diferencia.

¿Qué mensaje le das a los jóvenes que aún no creen que ellos se puedan contagiar?

"Si yo tengo una capacidad pulmonar muy grande y aun así me dio una neumonía, y afortunadamente pude continuar adelante.

Cuando salí los doctores me dijeron que salí únicamente por mi deporte, porque cualquier otra persona se hubiera complicado demasiado.

Los invito a todos a que hagan deporte, porque eso fue lo que hizo la diferencia en mi caso y para muchas enfermedades también, el tener salud en nuestro cuerpo es lo que hace la diferencia".

