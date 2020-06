Marion Reimers le responde a sus detractores: "Mi chamba no es hacer chistes"

Marion Reimers ha sido duramente criticada en redes sociales por sus más recientes narraciones en la Bundesliga, en el regreso del futbol en vivo, tras la pandemia por coronavirus, por lo que la reconocida periodista decidió alzar la voz ante dicha situación.

En entrevista para el programa de radio "Así las cosas", de W Radio, la analista aseguró que en México se tiene una 'escuela muy malentendida' de lo que tienen que ser las narraciones de futbol, pues confesó que muchos usuarios le reclaman por no hacer chistes durante las transmisiones.

"¿En qué momento los comentaristas y narradores nos convertimos en los protagonistas de una transmisión? ¿En qué momento parte de nuestro trabajo no es analizar un partido de futbol y hacer chistes?", preguntó sorprendida "La Reimers", recordando con sarcasmo que ella es analista, no comediante.

"Hay gente que me dice que yo no hago chistes, pues yo no soy comediante, mi chamba no es hacer chistes porque no soy chistosa, a mí me gusta analizar el futbol y el protagonista tiene que ser el partido y los o las futbolistas, no nosotros. Tenemos una escuela muy malentendida de lo que tiene que ser un partido de futbol", añadió.

Por otra parte, apuntó que las críticas que ha recibido por su trabajo se deben en gran medida a su postura, que ha hecho pública, de apoyar el movimiento feminista, pues insistió que en México aún hay mucho machismo y no está acostumbrado a escuchar a las mujeres en los deportes: "Socialmente es así, estamos condicionados a escuchar el futbol en voces de hombres".

"Y sí, hay mucho machismo, hay mucha molestia, también tiene que ver con una posición muy abierta que yo he tomado en términos del género, del feminismo, en ese sentido me la voy a tener que seguir comiendo, y ellos también, porque yo no me voy a mover y yo creo que ellos tampoco", sentenció de manera contundente la periodista.

Asimismo, le gradeció a Fox Sports por darle la oportunidad de seguir preparándose como narradora, pues destacó que el estilo ante los micrófonos es algo que se pule con el tiempo, ya que nadie nació sabiendo relatar.

"Agradezco a Fox que me sigue diciendo que aprenda, que siga creciendo, que mejore, que encuentre mi estilo, es una cosa que se agarra con el tiempo y nadie nació sabiendo gritar gol, desde el útero", agregó.

Finalmente, hizo un llamado a los medios de comunicación a darle más oportunidades a las mujeres en sus espacios, pues hasta la fecha son los hombres los que aún dominan la sección deportiva y sobre todo los relatos en el futbol: "Tenemos lugares para dos o tres (mujeres), mientras cuántos narradores hay en México, muchísimos y no todos siguen el mismo estilo".

