Martín Rodríguez revela el motivo de su salida de Pumas UNAM: "Pasó por un tema de Míchel González"

Martín Rodríguez fue uno de los jugadores que siempre buscó una salidad de Pumas UNAM. Finalmente, después de varios mercados, el chileno tuvo una alternativa y hoy es refuerzo de Monarcas Morelia.

En conversación con TV Azteca, el andino reveló datos sabrosos de su salida de Pumas y cómo fue su relación con Míchel González, su ex entrenador en uno de los grandes de México.

"En Pumas di todo, todo lo que podía dar. Me entrenaba full, 100% en cada entrenamiento y bueno, más que nada pasó por un tema del técnico, quien no quiso contar conmigo. El torneo pasado no jugué nada", expresó el jugador.

Para finalizar agregó que "Muchas cosas no me lograr cerrar en mi cabeza, sobretodo el por qué. Mis ex compañeros de Pumas pueden decir que yo siempre fui profesional, en ningún momento puse una mala cara. Me entrené y fue cosa de gustos".

