Jugar en Europa es el sueño de la mayoría de los jugadores de América. A pesar de estar en la zona de confort y en el país de origen, dar ese salto es una oportunidad que muchos toman ni bien se le presenta.

El problema viene cuando los minutos no son los esperados, al punto que los fanáticos se olviden de hasta la forma en la cual se desenvolvía el futbolista.

Chucky Lozano es uno de los mexicanos que están en el exterior y goza de pocos minutos. Desde la llegada de Gennaro Gattuso al banco del Nápoli, Lozano no ha contado con muchas oportunidades.

Gerardo Martino, en diálogo con Marca Claro, se refirió al respecto: "Siempre que un futbolista de selección no juegue es un tema que atendemos. México no puede darse el lujo de que si el Chucky no juega no convocarlo. Es un futbolista demasiado importante como para que nosotros seamos tan 'quisquillosos' a la hora de la convocatoria. En el caso del Chucky tuvo un cambio de entrenador que no es poca cosa. El Chucky tiene que recurrir a su amor propio para imponerse y tratar de jugar".

Martino, claramente, prefiere que los seleccionados disputen minutos en la liga que sea, antes de que no tengan minutos en el viejo continente: “Yo prefiero que jueguen. Para mí no existe comparación entre un futbolista que juegan en Qatar y no juega en la Real Sociedad. Evidentemente prefiero que esté en ritmo, no creo que un jugador de campo solo con el entrenamiento le alcance para tener ritmo de partido", culminó.

