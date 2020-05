Martinoli deslizó la posibilidad del retiro: cuáles son los motivos

Christian Martinoli Curi es una de las voces autorizadas que tiene hoy el periodismo de futbol mexicano. Desde hace más de 20 años se encuentra trabajando en dicho rubro y, pese a que se mantiene narrando en un alto nivel, pareciera que el retiro está cada vez más cerca, algo que sin dudas ha sorprendido a los aficionados de la Liga MX y del Tri.

En una transmisión que realizó a través de Instagram junto a Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz, el famoso periodista de TV Azteca comentó que no se siente cansado. Aun así, considera que su trabajo está aburriendo cada vez más en los televidentes.

Luis García, Jorge Campos y Christian Martinoli.

“Yo siempre estoy pensando en cómo irme, no en cómo quedarme. No, pero poco a poco me voy aburriendo cada vez más. Pero me trato de divertir. La gente no se ha dado cuenta que el estilo va muriendo, digamos, ha habido una modificación", sostuvo el narrador, quien es socio de Luis García, Zague y Jorge Campos en las transmisiones de los partidos.

A su vez, Martinoli resaltó que en los últimos años ha estado modificando el estilo de comentarios para tratar de no aburrir al público: "Yo antes decía muchas frases hechas para ciertas jugadas específicas, ya casi no las digo, prefiero conversar más con ellos y divertirnos sobre lo que está pasando, y cuando el partido está bueno, no hay tiempo para decir pendejadas”.

Tras las sorprendentes declaraciones de Martinoli, muchos aficionados ya comenzaron a preguntarse qué es lo que haría el narrador en caso de que abandonara las transmisiones... ¿Y tú qué crees?

Lee También