Matías Almeyda dijo que en Argentina menosprecian el futbol mexicano

Matías Almeyda se encuentra cómodo dirigiendo en la MLS a San Jose Earthquakes, uno de los técnicos más ganadores de los últimos años de la Liga MX cuando dirigió a Chivas. Sin embargo, el argentino dejó claro que en su tierra menosprecian el futbol azteca.

El Pelado Almeyda sabe lo que es agarrar un fierro caliente como River Plate, equipo al que volvió a ascender a la primera división del futbol Albiceleste, o lo que es convertir a un Guadalajara multicampeón en su gestión. Debido a esto, el estratega sudamericano volvió a defender a quienes consideran que el balompié mexicano no está a la altura de las grandes ligas de América.

“Me aburre escuchar siempre lo mismo, criticar a alguien, son todos opinólogos. Menosprecian el lugar donde trabajo. Cuando estaba en México hacían lo mismo, cuando México es el que le da de comer a todo Sudamérica a nivel futbolístico", expresó Matías Almeyda a ESPN.

Por otra parte, el argentino dejó claro que está cómodo en la Major League Soccer y que por el momento no quiere volver a dirigir a su país. “Quiero estar lejos de la locura, quiero vivir mi vida en paz. Por soportar tanta locura muchos entrenadores han terminado enfermos, yo no quiero ser de esa parte; yo quiero disfrutar el futbol, yo amo el futbol”, agregó el Pelado.

Por último, Matías Almeyda expresó que la única manera que la única manera por la que volvería a su país sería para dirigir a la selección albiceleste. “Volvería nadando si me llaman de la selección, es algo que me he propuesto desde hace ya bastante tiempo, pero nunca he estado en la lista”, finalizó el argentino.



