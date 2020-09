Matías Almeyda sufrió una nueva goleada en San José Earthquakes pero negó su salida

La aventura de Matías Almeyda en la Major League Soccer puede terminarse pronto ya que su equipo, San Jose Earthquakes, volvió a ser goleado, esta vez frente a Colorado Rapids por 4-0. Sin embargo, a pesar de haber recibido su cuarto goleada en el mes, el extécnico nego que se va de los Quakes.

El inicio de la temporada del estratega argentino había comenzado con la mejor ilusión ya que lograron un empate en el último minuto contra Toronto. Sin embargo, partido a partido se notaron grabes problemas, no solo para generar riesgo en el área rival, sino que también para frenar el ataque de los equipos rivales.

En el último mes recibió tres goleadas y siempre se da cuando los rivales lo empiezan atacar con intensidad. La primera goleada de este trágico mes fue contra Los Angeles FC por 5-1, la segunda frente a Seattle Saunders por 7-1, a los 20 minutos ya perdían por 4-0, la tercera fue contra Portland Timbers por 6-1 y hoy fue contra Colorados Rapids por 4-0.

"Es falta de respeto y mala leche que pregunten en este ambiente si sigues en tu trabajo, porque el trabajo no se le quiere sacar a nadie. Hay gente que trabaja rascándose las pelotas y otros lo hacemos con pasión", declaró Almeyda en conferencia de prensa. Y agregó: "No hay pretextos. Es triste perder como estamos perdiendo. Es un momento que no me había tocado nunca, hay parte de culpa mía en no encontrar la manera".

"Hemos hablado con el dueño y con Jesse, hay un presente y un futuro. Sabemos dónde estamos y a donde se quiere llegar. Cuando llegué sabía cómo llegaba y firmé 4 años por que sabíamos que iba a tomar tiempo crecer": finalizó el Pelado quien asegura que se queda en el banquillo de los Quakes.

