A través de un lindo video que lanzó Monterrey en su cuenta de Twitter, Matías Kranevitter entregó sus primeras palabras como jugador de la institución.

El pivote llega como un refuerzo de jerarquía internacional y tratará de ganarse un lugar en el once titular de Antonio Mohamed.

����| Acompáñanos a la presentación oficial de @Akeloba_off y Matías Kranevitter en la Casa Rayada ��



Aquí las bases para participar ��



¡Vive la #ExperienciaRayada! ��⚪️ pic.twitter.com/XmRrXJVxcs — Rayados (@Rayados) January 27, 2020

"Emocionado por poder llegar a un Club tan grande, esperaba esta oportunidad. Soy una persona muy responsable y feliz, intento hacer lo mejor. He llegado a un lugar muy importante en mi vida y me siento muy contento", confesó el ex River Plate.

Y agregó: "Al Club lo conocí hace mucho tiempo, me ha buscado varias veces Monterrey y me han hablado muy bien de Monterrey en mi entorno. Tengo muchos amigos que están jugando ahora en el Club que los conozco de hace mucho tiempo".

������‍♂| #EnLaRaya "He llegado a un lugar muy importante en mi vida y la verdad estoy muy contento".- Matías Kranevitter ��������#ArribaElMonterrey ��⚪ pic.twitter.com/2EMW3wA8hg — Rayados (@Rayados) January 27, 2020

"Conocí el estadio, me sorprendí mucho, la ciudad, ya había venido a Monterrey pero ha mejorado muchísimo. El estadio increíble, se que es nuevo", aseguró el argentino.

Por último, añadió sobre la cancha: "Me sorprendió, lo había visto por fotos, pero la verdad es un estadio hermoso, muy bonito y muy grande. Ojalá pueda tener muchas alegrías en este lugar. Mi compromiso es dar siempre el máximo y ganar cosas importantes".

Lee También